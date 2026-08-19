Правоохранительные органы Венгрии закрыли дело против инкассаторов Ощадбанка, которых ранее задержали в рамках дела о так называемом золотом конвое.

Об этом сообщил адвокат Ощадбанка Лорант Горват.

В Венгрии закрыли дело против инкассаторов Ощадбанка

Венгерские правоохранители установили, что инкассаторы Ощадбанка не были причастны к отмыванию денег. Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

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17 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что приказал немедленно провести внутреннее расследование в отношении так называемого золотого конвоя.

Речь идет об операции, которая произошла в марте. Тогда в Венгрии остановили украинские бронированные автомобили Ощадбанка, перевозившие наличные деньги и золото.

Сибига о закрытии дела против инкассаторов Ощадбанка

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение венгерских правоохранителей закрыть дело в отношении Ощадбанка.

— Это конец лжи Виктора Орбана, который можно было предвидеть. И одновременно предупреждение всем остальным: ставка на антиукраинскую риторику ради внутренней выгоды приносит лишь политическое поражение и позор, — подчеркнул министр.

Сибига заявил, что все, кто “причастен к фабрикации этого фарса и незаконному задержанию наших людей и государственного имущества, должен быть привлечен к ответственности”.

Напомним, 5 марта Ощадбанк сообщил, что два автомобиля его инкассаторской службы с семью сотрудниками “были безосновательно задержаны” в Венгрии. В транспорте перевозили $40 млн, €35 млн и 9 килограммов золота.

Налоговая и таможенная службы Венгрии заявили, что семерых украинцев задержали по подозрению в отмывании денег. Операцию там назвали Украинским золотым конвоем.

Ощадбанк заявил, что груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.

Вечером 6 марта Венгрия освободила всех семерых сотрудников Ощадбанка.

12 марта банку вернули два задержанных инкассаторских автомобиля — сначала без денег и ценностей. Автомобили вернули уже после смены власти в Венгрии.

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