В Венгрии закрыли дело против инкассаторов Ощадбанка — реакция МИД Украины
- Венгерские правоохранители закрыли дело против инкассаторов Ощадбанка в связи с отсутствием состава преступления.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал закрытие дела "концом лжи Виктора Орбана".
Правоохранительные органы Венгрии закрыли дело против инкассаторов Ощадбанка, которых ранее задержали в рамках дела о так называемом золотом конвое.
Об этом сообщил адвокат Ощадбанка Лорант Горват.
В Венгрии закрыли дело против инкассаторов Ощадбанка
Венгерские правоохранители установили, что инкассаторы Ощадбанка не были причастны к отмыванию денег. Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.
17 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что приказал немедленно провести внутреннее расследование в отношении так называемого золотого конвоя.
Речь идет об операции, которая произошла в марте. Тогда в Венгрии остановили украинские бронированные автомобили Ощадбанка, перевозившие наличные деньги и золото.
Сибига о закрытии дела против инкассаторов Ощадбанка
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение венгерских правоохранителей закрыть дело в отношении Ощадбанка.
— Это конец лжи Виктора Орбана, который можно было предвидеть. И одновременно предупреждение всем остальным: ставка на антиукраинскую риторику ради внутренней выгоды приносит лишь политическое поражение и позор, — подчеркнул министр.
Сибига заявил, что все, кто “причастен к фабрикации этого фарса и незаконному задержанию наших людей и государственного имущества, должен быть привлечен к ответственности”.
Напомним, 5 марта Ощадбанк сообщил, что два автомобиля его инкассаторской службы с семью сотрудниками “были безосновательно задержаны” в Венгрии. В транспорте перевозили $40 млн, €35 млн и 9 килограммов золота.
Налоговая и таможенная службы Венгрии заявили, что семерых украинцев задержали по подозрению в отмывании денег. Операцию там назвали Украинским золотым конвоем.
Ощадбанк заявил, что груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.
Вечером 6 марта Венгрия освободила всех семерых сотрудников Ощадбанка.
12 марта банку вернули два задержанных инкассаторских автомобиля — сначала без денег и ценностей. Автомобили вернули уже после смены власти в Венгрии.