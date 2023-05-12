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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

FIE не допустила к турнирам лидеров РФ в фехтовании. Там уже рассматривают бойкот отбора на Игры-2024

фехтування
Фото: Depositphotos

Сборная Украины по фехтованию подала заявки на участие в этапах Кубка мира по сабле в Батуми и Мадриде. Соревнования стартуют 12 мая и продлятся до 14 мая.

В Батуми выступят Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кравацкая. В Мадриде — Юрий Цап, Андрей Ягодка, Алексей Стаценко, Богдан Платонов и Василий Гумен.

Это стало возможным после того, как к соревнованиям не допустили российских фехтовальщиков. После недопуска ведущих российских атлетов в РФ заявили, что вообще рассматривают бойкот олимпийской квалификации по фехтованию, сообщает ESPN.

Хотя Международная федерация фехтования (FIE) разрешила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой, они до сих пор не выступили еще не одном турнире. Сначала их не допустили к этапу Кубка мира в Сеуле, а позже в Кали и Акапулько. Нет их также в заявках на ближайшие турниры по фехтованию на саблях в Батуми и Мадриде.

11 мая президент Федерации фехтования России сообщил, что к турниру в Грузии не допустили их лидеров Софию Позднякову, Софию Великую, Яну Егорян и Ольгу Никитину.

После этого глава российского НОК Станислав Поздняков заявил, что Россия рассматривает бойкот отборочных соревнований к Парижу-2024.

Он назвал критерии по участию россиян, выдвинутые МОК, “практически нереальными”. По его словам, их позиция “единодушна” и заявил, что российские фехтовальщики будут участвовать в соревнованиях только при отсутствии “надуманных параметров и других искусственных препятствий”.

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Источник: ESPN
МОК, Олимпийские игры, Фехтование
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