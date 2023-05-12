FIE не допустила к турнирам лидеров РФ в фехтовании. Там уже рассматривают бойкот отбора на Игры-2024
Сборная Украины по фехтованию подала заявки на участие в этапах Кубка мира по сабле в Батуми и Мадриде. Соревнования стартуют 12 мая и продлятся до 14 мая.
В Батуми выступят Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кравацкая. В Мадриде — Юрий Цап, Андрей Ягодка, Алексей Стаценко, Богдан Платонов и Василий Гумен.
Это стало возможным после того, как к соревнованиям не допустили российских фехтовальщиков. После недопуска ведущих российских атлетов в РФ заявили, что вообще рассматривают бойкот олимпийской квалификации по фехтованию, сообщает ESPN.
Хотя Международная федерация фехтования (FIE) разрешила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой, они до сих пор не выступили еще не одном турнире. Сначала их не допустили к этапу Кубка мира в Сеуле, а позже в Кали и Акапулько. Нет их также в заявках на ближайшие турниры по фехтованию на саблях в Батуми и Мадриде.
11 мая президент Федерации фехтования России сообщил, что к турниру в Грузии не допустили их лидеров Софию Позднякову, Софию Великую, Яну Егорян и Ольгу Никитину.
После этого глава российского НОК Станислав Поздняков заявил, что Россия рассматривает бойкот отборочных соревнований к Парижу-2024.
Он назвал критерии по участию россиян, выдвинутые МОК, “практически нереальными”. По его словам, их позиция “единодушна” и заявил, что российские фехтовальщики будут участвовать в соревнованиях только при отсутствии “надуманных параметров и других искусственных препятствий”.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов