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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Барселона выиграла чемпионат Испании впервые за четыре года

Барселона
Фото: Getty Images

Каталонская Барселона впервые с 2019 года стала чемпионом испанской Ла Лиги.

В 34 туре блаугранас победили на выезде Эспаньол со счетом 4:2. В первом тайме дубль оформил Роберт Левандовски. Еще один гол забил Алехандро Бальде. После перерыва Жуль Кунде забил четвертый мяч в ворота соперников. Эспаньол смог отыграть два гола во втором тайме усилиями Хави Пуадо и Хуселу.

Таким образом, подопечные Хави добавили в свою копилку еще три очка и стали недосягаемы для мадридского Реала. Сейчас у Барсы 85 очков и она опережает Реал (71) на 14 пунктов.

Для Барселоны это 27-й титул высшего дивизиона Испании в истории. Больше кубков выигрывал только мадридский Реал (35). Каталонский клуб выигрывал чемпионат Испании восемь раз в период с 2009 по 2019 год. Это была золотая эра блаугранас, когда в их составе был Лионель Месси.

В текущем сезоне в 25 матчах из 34-х они сохранили свои ворота сухими. В Ла Лиге они пропустили лишь 13 матчей и только два на Камп Ноу. Однако, в еврокубках результаты подопечных Хави были менее убедительными: Барса досрочно вылетела из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ожидается, что Барселоне вручат трофей чемпионата в следующий уик-энд, когда они будут принимать дома Реал Сосьедад. В последних турах каталонский клуб встретится с Мальоркой и Сельтой Виго.

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