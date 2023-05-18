Никто не мог представить такого масштаба агрессии: Ракицкий о выступлениях в России

Защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий прокомментировал российский этап своей карьеры в Зените и рассказал о решении покинуть Россию после полномасштабного нападения на Украину.

В интервью пресс-службе Шахтера он сказал, что 24 февраля расставило все по местам, поэтому он без колебаний разорвал контракт с клубом из Санкт-Петербурга и вернулся в Украину.

Он сказал, что в первую очередь является футболистом, а футбол — это его работа и дело всей жизни. Все, что он делал в России — это играл в футбол.

— А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, то я в тот же день решил разорвать контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и является моим ответом. Никто не мог представить такого масштаба агрессии: что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию! — сказал Ярослав.

По словам Ярослава, многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело. В России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой.

— Но 24 февраля расставило все по местам — в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира нет ничего общего с Российской Федерацией. Поэтому я здесь, в Украине, — вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы, — добавил он.

Футболист принял предложение клуба из Санкт-Петербурга в 2019 году после десяти лет выступлений в футболке горняков. После этого он больше не вызывался в национальную команду Украины. 2 марта 2022 года стало известно, что Ракицкий разорвал контракт с питерским Зенитом.

В январе 2023 года Шахтер объявил о возвращении игрока на правах свободного агента. Первую половину сезона он провел в турецком клубе Адана Демирспор.

Источник : ФК Шахтер

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