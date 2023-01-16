Январь, 16 в 19:30

Украинский футболист Ярослав Ракицкий вернулся в донецкий Шахтер на правах свободного агента.

Официальный сайт горняков сообщил, что контракт с 33-летним защитником рассчитан до конца текущего сезона.

— Я очень рад вернуться в Шахтер, — сказал Рацкий в подготовленной пресс-службой горняков ролика.

Сейчас у Шахтера в Турции продолжается подготовка ко второй половине сезона, а также матчей плей-офф Лиги Европы против французского Ренна.

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Ярослав Ракицкий провел десять лет в составе горняков, сыграв более 300 матчей за клуб из Донецка. В январе 2019 он перешел в Зенит.

В марте прошлого года после полномасштабного вторжения России в Украину Ракицкий расторг контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Весной он поддерживал свою форму вместе с Металлистом и Шахтером. Летом отказался от перехода в бразильский Ботафого.

Первую половину сезона он провел в турецком клубе Адана Демирспор. На его счету девять матчей и одна голевая передача Кубка Турции.

Сейчас команда Игоря Йовичевича занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, уступая пять очок Днепру-1.

Фото: ФК Шахтер