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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ломаченко провел битву взглядов с Хейни в футболке с религиозным посланием

Ломаченко Гейні
Фото: Getty Images

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Девин Хейни провели битву взглядов перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, который состоится 20 мая в Лас-Вегасе, США.

Это произошло в рамках мероприятий перед боем, организованных промоутерской компанией Top Rank. Отметим, что Ломаченко пришел на событие снова в футболке с религиозной тематикой. На этот раз на ней было написано Псалом 103. В то же время, Хейни, который является мусульманином, не демонстрирует подобные религиозные вещи.

Перед этим боксер появился на медиа-мероприятии в Лас-Вегасе в кепке с изображением креста и футболке с надписью ПСЛМ 33.

На битву взглядов американец решил не снимать темных очков, в которых пришел. Это отнюдь не смутило Ломаченко.

Боксеры смотрели друг другу в глаза, после чего Хейни начал двигаться и тогда другой человек стал между спортсменами и разнял их.

Перед этим боксеры провели пресс-конференцию, во время которой Ломаченко спросили о войне в Украине. Василий сказал, что в этом вопросе “вы ничего не можете изменить”.

— Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну, — сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко — Хейни состоится в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе, которыми владеет американец.

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Бокс, Василий Ломаченко
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