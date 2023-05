Ломаченко провел битву взглядов с Хейни в футболке с религиозным посланием

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Девин Хейни провели битву взглядов перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, который состоится 20 мая в Лас-Вегасе, США.

Это произошло в рамках мероприятий перед боем, организованных промоутерской компанией Top Rank. Отметим, что Ломаченко пришел на событие снова в футболке с религиозной тематикой. На этот раз на ней было написано Псалом 103. В то же время, Хейни, который является мусульманином, не демонстрирует подобные религиозные вещи.

— Top Rank Boxing (@trboxing) May 17, 2023

Saturday night. Only on @ESPNPlus PPV #HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/rqQzKvRGlN

Перед этим боксер появился на медиа-мероприятии в Лас-Вегасе в кепке с изображением креста и футболке с надписью ПСЛМ 33.

На битву взглядов американец решил не снимать темных очков, в которых пришел. Это отнюдь не смутило Ломаченко.

Боксеры смотрели друг другу в глаза, после чего Хейни начал двигаться и тогда другой человек стал между спортсменами и разнял их.

The Super Bowl of the Lightweight division #HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/BxRXwDxpZs

— Top Rank Boxing (@trboxing) May 17, 2023