Бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни состоится в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе, США. Поединок начнется не раньше 05:00 по киевскому времени.

Вечер бокса состоится на MGM Grand Garden Arena, а на кону главного боя будут стоять чемпионские пояса WBC, WBA Super, IBF и WBO, которые принадлежат Хейни.

Где смотреть бой Ломаченко — Хейни?

Медиасервис MEGOGO в начале мая сообщил, что отказался от трансляции боя Ломаченко — Хейни. Таким образом этот поединок не покажет ни один телеканал или платформа в Украине.

Однако трансляция боя на территории Украины будет доступна на YouTube-канале промоутерской компании Top Rank, которая решила бесплатно его показать украинцам.

Бой в Лас-Вегасе также будут транслировать в прямом эфире иностранные телеканалы ESPN+ (по системе PPV) и британский Sky Sports.

Трансляция боя на ESPN будет доступна по системе pay-per-view или плати и смотри. Ее стоимость составит $59,99 или 2,2 тыс. грн. Стоимость подписки на Sky Sports составляет 46 фунтов (2,1 тыс. грн).

Полный файткард боев в Лас-Вегасе:

Девин Хейни (США) — Василий Ломаченко (Украина), 12 раундов;

Оскар Вальдес (Мексика) — Адам Лопес (США), 10 раундов;

Рэймонд Мураталла (США) — Джеремайя Накатила (Намибия), 10 раундов;

Эндрю Молони (Австралия) — Джунто Накатани (Япония), 12 раундов;

Нико Али Уолш (США) — Дэнни Розенбергер (США), 8 раундов;

Эмилиано Варгас (США) — Рафаэль Хассо (США), 4 раунда;

Абдулла Мейсон (США) — Десмонд Лайонс (США), 6 раундов;

Флойд Диаз (США) — Луис Фернандо Сааведра (Мексика), 8 раундов;

Амари Джонс (США) — Пачино Хилл (США), 6 раундов.

Последний раз Ломаченко выходил на ринг 30 октября. По итогам 12 раундов он одолел американца Джамейна Ортиса. Девин Хейни тоже в последний раз дрался в октябре, когда защищал пояса в реванше с Джорджем Камбососом-младшим.

Фото: Top Rank Boxing

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