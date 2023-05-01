Бой Ломаченко против Хейни не покажут в Украине — причина

Медиасервис Megogo не будет транслировать в Украине предстоящий бой боксера Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни.

Вечер бокса промоутерской компании Top Rank должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Под одним из постов медиасервиса на странице в Instagram один из пользователей поинтересовался, будут ли транслировать бой Ломаченко — Хейни.

— Медиасервис Megogo не будет транслировать бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Дэвидом Хейни, — ответили под комментарием в Megogo.

Позже в медиасервисе подробнее прокомментировали решение отказаться от трансляции этого поединка.

— Мы сознательно выбрали именно такой вид коммуникации, чтобы не акцентировать внимание на событии. Считаем, что эта тема не должна быть громко поднята в инфопространстве. Когда в стране полномасштабная война, есть более важные сообщения. Отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции медиасервиса, — пояснили в Megogo для YouTube-канала Тайк Майсон.

На кону поединка Ломаченко — Хейни будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Американец Хейни сейчас владеет титулами WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе, на которые и будет претендовать Ломаченко.

Сначала ожидалось, что боксеры встретятся на ринге в марте 2023 года. Однако из-за того, что 24-летний Хейни исповедует ислам, бой решили провести после Рамадана.

Напомним, Ломаченко в последнее время отличается неоднозначными заявлениями в своих социальных сетях. Так, недавно боксер опубликовал у себя в Instagram видео, где сравнивается разрушение Киево-Печерской лавры во время Второй мировой войны с якобы притеснениями УПЦ МП сейчас.

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