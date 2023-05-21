Ломаченко уступил Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира американскому боксеру Девину Хейни.

Бой длился все 12 раундов и закончился единогласным решением судей в пользу Хейни со счетом 116:112, 115:113, 115:113. Бой состоялся в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Стартовые раунды прошли равномерно, без очевидного преимущества кого-то из боксеров. Хэйни ловко отрабатывал по корпусу, а Ломаченко выдавал серию ударов.

В целом 24-летнему Дэвину удалось контролировать первую половину боя благодаря работе по корпусу и своим джебам. Василий был активным на ринге, но часто соперник просто держал его на расстоянии и не давал подойти.

Ближе к чемпионским раундам у боксеров накопилась усталость, впрочем, можно было увидеть заметное доминирование украинца. В финальном раунде Василий стал рисковать и прижимать Дэвина к канатам.

Завершал бой Ломаченко мощной серией ударов, что, в частности, поспособствовало бурной реакции зала в Лас-Вегасе, который после объявления судейских записок гудел от недовольства.

После поражения Ломаченко не стал говорить, что собирается делать дальше, лишь поделился ближайшими планами.

— Сейчас я хочу вернуться домой, помогать Украине и украинской православной церкви, — сказал Ломаченко.

Что касается Хейни, то после победы над Василием он назвал его будущим членом Зала славы бокса. По словам Девина, на данный момент Ломаченко является его самым сильным и “очень хитрым” соперником. Он добавил, что он с командой хорошо подготовились к бою.

Для Хейни победа над Ломаченко стала второй защитой четырех поясов в легком весе, которые он завоевал в поединке против Джорджа Камбососа в июне 2022 года.

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