Правоохранители задержали женщину, прибывшую на автомобиле скорой помощи в дом в Петропавловской Борщаговке, сообщил Кирилл Буданов.

События в Петропавловской Борщаговке: задержана женщина

По словам руководителя ОП, женщина заранее купила машину скорой помощи, переоделась в форму медицинского работника и вместе с водителем не менее трех дней до инцидента осуществляла разведку вблизи объекта.

Во время проверки телефона были обнаружены фотографии и переписка с Telegram-каналами, которые позже активно распространяли информацию о событиях.

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Правоохранители устанавливают мотивы задержанной. Буданов не исключает, что она могла действовать по личным соображениям, в частности, ради популярности или финансовой выгоды. В то же время рассматривается и версия об антигосударственных мотивах.

Буданов также подчеркнул, что объяснять инцидент исключительно действиями провокаторов было бы неправильно. По его мнению, ситуация продемонстрировала высокий уровень общественного напряжения и наличие проблем, требующих решения.

Напомним, что ранее Кирилл Буданов отреагировал на инцидент с участием военнослужащих в Петропавловской Борщаговке Киевской области 2 ноября.

Он заявил, что все необходимые решения по этой ситуации будут отрабатываться.

Источник : ТСН

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