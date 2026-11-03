Задержали женщину, которая приехала на скорой в дом в Петропавловской Борщаговке — Буданов
- Кирилл Буданов сообщил о новых обстоятельствах инцидента в Петропавловской Борщаговке под Киевом.
- По его словам, правоохранители задержали женщину, действия которой до происшествия привлекли внимание следствия.
- Сейчас проверяют возможные мотивы задержанной и ее роль в распространении информации о конфликте.
Правоохранители задержали женщину, прибывшую на автомобиле скорой помощи в дом в Петропавловской Борщаговке, сообщил Кирилл Буданов.
События в Петропавловской Борщаговке: задержана женщина
По словам руководителя ОП, женщина заранее купила машину скорой помощи, переоделась в форму медицинского работника и вместе с водителем не менее трех дней до инцидента осуществляла разведку вблизи объекта.
Во время проверки телефона были обнаружены фотографии и переписка с Telegram-каналами, которые позже активно распространяли информацию о событиях.
Правоохранители устанавливают мотивы задержанной. Буданов не исключает, что она могла действовать по личным соображениям, в частности, ради популярности или финансовой выгоды. В то же время рассматривается и версия об антигосударственных мотивах.
Буданов также подчеркнул, что объяснять инцидент исключительно действиями провокаторов было бы неправильно. По его мнению, ситуация продемонстрировала высокий уровень общественного напряжения и наличие проблем, требующих решения.
Напомним, что ранее Кирилл Буданов отреагировал на инцидент с участием военнослужащих в Петропавловской Борщаговке Киевской области 2 ноября.
Он заявил, что все необходимые решения по этой ситуации будут отрабатываться.