С 1 сентября 2026 года должностные оклады педагогических работников повысили. Однако зарплаты работников образования по-прежнему остаются невысокими, а вопрос их дальнейшего повышения зависит от финансирования отрасли.

28 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете на 2027 год в первом чтении. А 30 октября в Кабинет министров подали петицию с требованием обеспечить надлежащее финансирование образования и оплаты труда работников учреждений и заведений отрасли.

Факты ICTV рассказывают, какими будут зарплаты учителей в 2027 году, почему работники образования требуют пересмотреть бюджет и какие изменения предлагают.

Сейчас смотрят

Что предусмотрели в госбюджете на 2027 год для работников образования

В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год № 16000 на образование предусмотрели 566,4 млрд грн в сводном государственном и местных бюджетах. Это составляет 5,1% прогнозируемого валового внутреннего продукта.

Однако статья 78 закона Украины Об образовании устанавливает, что объем государственного финансирования образования должен составлять не менее 7% ВВП. При прогнозируемом ВВП на 2027 год в размере 11,144 трлн грн это около 780,1 млрд грн.

Таким образом, предусмотренные в бюджете расходы не соответствуют установленному законом показателю. На это обратил внимание Профсоюз работников образования и науки Украины, который проанализировал проект бюджета и подготовил предложения по его доработке.

Что говорят в профсоюзе о финансировании зарплат работников образования на 2027 год

По оценке профсоюза, предусмотренных средств недостаточно не только для выполнения требования о финансировании образования на уровне 7% ВВП, но и для обеспечения законодательных гарантий по оплате труда учителей в Украине в 2027 году.

В частности, в проекте бюджета должностной оклад работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки определен на уровне 3 819 грн. В профсоюзе считают такую расчетную базу недостаточной для надлежащей оплаты труда педагогов, которые продолжают работать по ЕТС. В первую очередь это касается работников дошкольного и внешкольного образования.

Еще одно замечание касается образовательной субвенции. На 2027 год вместе с сопутствующими доплатами в проекте бюджета предусмотрели 192,8 млрд грн. Однако профсоюз оценивает потребность в средствах для выполнения законодательных норм по оплате труда педагогов как минимум в 388,4 млрд грн.

Также в профсоюзе обращают внимание на финансирование ежемесячных доплат учителям, которые работают в учреждениях общего среднего образования в отдельных общинах прифронтовых и приграничных областей. По мнению представителей профсоюза, при доработке бюджета необходимо учесть потребность в средствах на эти выплаты.

Отдельно профсоюз критикует предусмотренное в проекте бюджета приостановление в 2027 году отдельных положений законодательства, в частности норм о гарантиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников.

Профсоюз работников образования и науки Украины уже направил свои предложения и замечания в профильный парламентский комитет. Он настаивает на пересмотре бюджетных расходов, увеличении финансирования зарплат и сохранении законодательных гарантий для работников образования.

Какие требования выдвинули в петиции Кабмину

На фоне обсуждения бюджетных расходов 30 октября 2026 года в Кабинет министров подали петицию Об обеспечении законодательных гарантий финансирования образования и оплаты труда работников учреждений и заведений образования в Государственном бюджете Украины на 2027 год. Автор обращения — Ирина Бродик.

В петиции подчеркивается, что средняя зарплата учителя в 2027 году и финансирование образования должны соответствовать государственным гарантиям, установленным законодательством. Авторы обращения требуют от правительства учесть их предложения при доработке проекта госбюджета ко второму чтению.

В частности, они предлагают:

обеспечить финансирование образования в объеме не менее 7% ВВП в соответствии со статьей 78 закона Украины Об образовании;

выполнить гарантии относительно размеров должностных окладов всех педагогических и научно-педагогических работников, предусмотренные статьей 61 этого закона;

предусмотреть достаточные средства на оплату труда работников государственных и коммунальных учреждений образования, в частности дошкольного и внешкольного образования;

обеспечить трансферты общинам, которым не хватает собственных бюджетных ресурсов для выплаты зарплат;

установить оклад работника первого тарифного разряда ЕТС на уровне не ниже минимальной зарплаты учителя в 2027 году, сохранив разницу между должностными окладами;

не допускать законодательных изменений, которые будут ухудшать условия оплаты труда и рабочего времени педагогических и научно-педагогических работников.

Отдельно авторы обращения поднимают вопрос оплаты труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждений образования. По их мнению, низкая расчетная база ЕТС обесценивает квалификацию таких работников и создает риск потери кадров.

Вырастут ли зарплаты учителей в 2027 году

По состоянию на 3 ноября 2026 года решения о повышении зарплат учителям в 2027 году нет. Проект госбюджета еще должен пройти второе чтение и быть принят Верховной Радой.

Поэтому сейчас нельзя назвать ни гарантированный размер минимальной зарплаты учителя в 2027 году, ни ее средний показатель. Фактический доход педагогов будет зависеть от утвержденных условий оплаты труда, должностных окладов, нагрузки, квалификационной категории, стажа и надбавок.

Профсоюз работников образования и науки Украины настаивает, что при доработке бюджета необходимо предусмотреть достаточные расходы на оплату труда и сохранить действующие законодательные гарантии. Эти же вопросы поднимают и авторы петиции Кабмину.

Таким образом, дальнейшее повышение зарплат учителей в 2027 году будет зависеть от того, какие предложения учтут при доработке госбюджета и какие решения в итоге примет парламент.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.