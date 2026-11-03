На протяжении октября Силы обороны Украины нанесли удары по меньшей мере по 30 стратегически важным объектам на территории России.

Силы обороны за октябрь поразили 30 важных объектов РФ

Как сообщает Минобороны Украины, среди пораженных целей – семь предприятий военно-промышленного и ракетно-космического комплексов, три военных аэродрома, радиолокационные станции, склады и объекты военной логистики.

Основные результаты дальнобойных ударов за октябрь:

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на аэродроме Мариновка уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34,

шесть самолетов Су-34 повреждены на аэродроме Борисоглебск;

поражен самолет на аэродроме Ейск;

на предприятии Протон-Электротекс уничтожен главный производственный цех, где производились микросхемы и электронные компоненты для российских ракет.

на комбинате Каменский, специализирующемся на производстве твердого ракетного топлива, повреждены четыре цеха.

Также поражена радиолокационная станция Небо-У, ориентировочная стоимость которой составляет $100 млн, а также пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.

Кроме того, украинские военные атаковали предприятия, вовлеченные в обеспечение российской армии. В частности, речь идет о производствах, поставляемых компонентами ракетного горючего для Х-101 и Х-55, беспилотниками и батареями для авиационных бомб и ракет.

Такие дальнобойные удары направлены на ослабление российского военно-промышленного комплекса, нарушение производственных и логистических цепей и сокращение возможностей РФ совершать дальнейшие атаки на Украину.

Источник : Минобороны

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