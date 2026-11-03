Прятаться не буду: Фединчик заговорил о личной жизни после развода с Денисенко
Актер Андрей Фединчик рассказал о личной жизни после развода с Наталкой Денисенко.
Подробностями личной жизни он поделился в интервью изданию РБК-Украина.
Фединчик о личной жизни
Отвечая на вопрос о возможных новых отношениях, Андрей Фединчик отметил, что пока не уверен в полной готовности открыть сердце, однако скрывать новые чувства не планирует.
— Не уверен еще. Но если встречу любовь, то, конечно, прятаться не буду, — отметил Фединчик.
Также актер высказался по поводу комментариев в соцсетях относительно его личной жизни.
– Если это здоровая критика, тогда важно ее воспринимать. Соглашаться или нет – в зависимости от своего отношения. Если это просто хейт, тогда вообще не обращать внимания, тебя просто хотят сбить с пути. Автора блокирую и иду дальше, — подчеркнул актер Фединчик.
Напомним, что Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в 2025 году после 8 лет брака. Они совместно воспитывают 9-летнего сына Андрюшу.
Тем временем Наталка Денисенко состоит во втором браке с предпринимателем и моделью Юрием Ярошенко.
Фото: Андрей Фединчик