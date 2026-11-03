В Украине все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновлять военно-учетные данные. В Украине это можно сделать с помощью приложения Резерв+ или лично посетив ТЦК. Но как обновить данные, если человек находится за пределами страны?

Как обновить данные в ТЦК за границей и что для этого нужно, читайте в материале Фактов ICTV.

Как обновить военно-учетные данные за границей

Украинцы, которые находятся за границей, должны соблюдать требования воинского учета. Но не все процедуры можно пройти через консульство. Оно не заменяет ТЦК и СП и не принимает решений об отсрочке или исключении из воинского учета.

Сейчас смотрят

Порядок воинского учета определяет постановление Кабмина № 1487. Оно распространяется и на граждан Украины, которые находятся за пределами страны. Поэтому проживание за границей не освобождает от обязанности иметь актуальные военно-учетные данные.

Можно ли обновить военно-учетные данные в консульстве

Консульское учреждение не ведет воинский учет вместо ТЦК и СП. Его основные функции связаны с консульским обслуживанием граждан Украины за границей.

При этом консульства могут передавать информацию о постановке человека на консульский учет или снятии с него в соответствующие украинские органы и ТЦК. Но это не означает, что после оформления консульского учета военно-учетные данные обновляются или человек получает отсрочку.

Как обновить военно-учетные данные за границей через Резерв+

Украинцам, которые находятся за границей, необязательно ехать в Украину, чтобы проверить или исправить военно-учетные сведения. Часть процедур можно пройти через приложение Резерв+.

Для этого нужно:

Скачать Резерв+ на смартфон и авторизоваться через BankID или Дію. Открыть электронный военно-учетный документ и проверить указанную в нем информацию. Если нужно только обновить документ, нажать + возле своего имени и выбрать Обновить документ.

Если в реестре есть ошибки или отображается статус Требует уточнения, нужно воспользоваться другой функцией:

Перейти в раздел Сервисы или открыть соответствующее меню приложения. Выбрать Исправить данные онлайн. Найти категорию, которая соответствует вашей ситуации. Заполнить запрос и отправить его на проверку.

Если приложение сообщает, что данные в реестре Оберіг не найдены, нужно выбрать пункт Данные не найдены. Резерв+ сформирует запрос на внесение сведений в реестр. После проверки пользователь получит уведомление о результате.

Как стать на воинский учет за границей

В приложении также предусмотрена услуга Стать на учет. Для этого нужно авторизоваться, открыть раздел Сервисы, выбрать соответствующий пункт и отправить запрос. После его обработки пользователь получит ответ.

В Ровенском областном ТЦК рассказали, что встать на учет онлайн могут юноши 2009 года рождения (до 31 июля) и мужчины в возрасте 18–59 лет, в том числе за границей, если они ранее не состояли на учете и имеют биометрический документ (ID-карту или загранпаспорт).

Резерв+ позволяет отправить запрос дистанционно, но не все изменения вносятся сразу. Сведения в реестре Оберіг корректируют уполномоченные сотрудники ТЦК и СП.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.