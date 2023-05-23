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Гутцайт озвучил количество погибших украинских спортсменов на войне с РФ

Вадим Гутцайт
Фото: НОК

Министр молодежи и спорта Украины и глава НОК Вадим Гутцайт сообщил количество погибших на войне украинских спортсменов и тренеров.

На своей странице в социальной сети Facebook министр отметил, что история нашего народа – выстраданная и окропленная кровью смелых, непокоренных и преданных героев.

— Герои среди нас. И каждый из нас — герой. Потому что вместе стоим за независимость и свободу, победу и мир, успешное будущее и развитие нашей Украины, — написал он.

В День героев Украины, который отмечается 23 мая, Гутцайт почтил всех, кто боролся за свободу и целостность Украины, и выразил благодарность защитникам, которые сейчас противостоят российской агрессии и оккупации.

Министр сообщил, что в войне, которую развязала Россия в Украине, погибли 293 спортсмена, тренера и работника физической культуры.

Напомним, 12 мая в боях под Бахмутом в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб чемпион Украины по хоккею и тренер Александр Хмиль.

Источник: Вадим Гутцайт

Война в Украине, Вадим Гутцайт
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