Гутцайт озвучив кількість загиблих українських спортсменів на війні з РФ

Міністр молоді та спорту України та очільник НОК Вадим Гутцайт повідомив кількість загиблих на війні українських спортсменів і тренерів.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook міністр зазначив, що історія нашого народу – вистраждана й окроплена кров’ю сміливих, нескорених і відданих героїв..

– Герої серед нас. І кожен із нас – герой. Бо разом стоїмо за незалежність і свободу, перемогу та мир, успішне майбутнє і розвиток нашої України, – написав він.

У День героїв України, який відзначають 23 травня, Гутцайт вшанував усіх, хто боровся за волю та цілісність України, і висловив вдячність захисникам, які нині протистоять російській агресії та окупації.

Міністр повідомив, що у війні, яку розв’язала Росія в Україні, загинули 293 спортсмени, тренери та працівники фізичної культури.

Нагадаємо, 12 травня у боях під Бахмутом на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув чемпіон України з хокею та тренер Олександр Хміль.

Джерело: Вадим Гутцайт

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