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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по хоккею Александр Хмиль

Олександр Хміль

В боях под Бахмутом в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб чемпион Украины по хоккею и тренер Александр Хмиль.

О его смерти сообщила Федерация хоккея Украины на своем сайте.

— 12 мая в боях под Бахмутом в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб именитый в недалеком прошлом хоккеист и тренер, 42-летний Александр Хмиль, — говорится в сообщении.

Игровая карьера Хмиля продолжалась 18 лет. Он выступал за клубы Сокол, Крыжинку, Киев, АТЕК, Днепровские Волки, Галицкие Львы и другие.

Вместе с АТЕКом он в 2007 году стал чемпионом Украины, а двумя годами ранее выиграл серебро чемпионата в составе Днепровских Волков. Еще дважды в 2006-м и в 2009-м выигрывал бронзу.

После завершения игровой карьеры Александр выступал на любительском уровне, а также работал главным тренером в киевском Рапиде, броварских Волках и женской Украиночке.

Хмиль ушел на войну с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов. Сначала он защищал столицу в отряде киевской территориальной обороны, а затем в статусе военнослужащего ВСУ выполнял боевые задачи в горячих точках в других регионах нашего государства.

Помочь семье Александра материально можно, переведя средства на карточку мамы — 4149 4993 8710 2716 Хмиль Татьяна Ивановна.

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В боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по хоккею Александр Хмиль

Фото: АрміяInform

Источник: ФХУ

Война в Украине, смерть спортсмена, Хокей
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