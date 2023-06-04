Свитолина победила еще одну россиянку и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос

Украинка Элина Свитолина (№192 WTA) вышла в четвертьфинал грунтового турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2023.

В матче 1/8 финала она в двух сетах одолела россиянку Дарью Касаткину (№9 WTA), которая выступает в нейтральном статусе. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Элины.

Матч длился один час и 59 минут, за которые украинка трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6/12 брейк-пойнтов. Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила четыре двойные ошибки.

Who is cutting onions in here? ???? In her Slam return, @ElinaSvitolina equals her best Paris performance advancing to the QFs!#RolandGarros pic.twitter.com/foXpA0kgUB — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2023

В первом сете соперницы сперва обменялись розыгрышами, после чего Свитолина взяла два брейка подряд и повела 4:1. При счете 5:4 Элина вышла подавать на первую партию и с первого сетбола ее закрыла.

Вторая партия началась с брейка от Касаткиной, но Свитолина почти сразу подхватила инициативу и выиграла пять из шести следующих розыгрышей. выиграла пять из шести следующих геймов, 5:3 в пользу украинки. В конце сета Элина дважды не подала на победу и матч перешел в тайбрейк, в котором украинка победила.

Это была седьмая очная встреча теннисисток на кортах и седьмая победа украинки.

После игры Свитолина не пожала руку россиянке Касаткиной. Что касается Дарьи, то она ранее заявляла, что понимает, что украинцы не жмут руку из-за войны. Она также поддержала отстранение российских команд от международных соревнований.

В четвертьфинале Свитолина сыграет против победительницы матча между американкой Слоан Стивенс и белоруской Ариной Сабаленко, которая выступает под нейтральным флагом.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.