Свитолина победила еще одну россиянку и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос

Украинка Элина Свитолина (№192 WTA) вышла в четвертьфинал грунтового турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2023.

В матче 1/8 финала она в двух сетах одолела россиянку Дарью Касаткину (№9 WTA), которая выступает в нейтральном статусе. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Элины.

Матч длился один час и 59 минут, за которые украинка трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6/12 брейк-пойнтов. Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила четыре двойные ошибки.

Who is cutting onions in here? ????

In her Slam return, @ElinaSvitolina equals her best Paris performance advancing to the QFs!#RolandGarros pic.twitter.com/foXpA0kgUB

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2023