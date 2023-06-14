Верес и черкасский ЛНЗ сыграют в следующем сезоне УПЛ

Ровенский Верес и черкасский клуб ЛНЗ стали последними участниками следующего сезона чемпионата Украины по футболу. Это стало известно по итогам ответных матчей стыкового раунда.

Верес, который по итогам сезона оказался в стыках за сохранение прописки в элите, в первом матче уступил запорожскому Металлургу 0:1. Впрочем, в ответном матче разгромил соперника со счетом 6:1.

Несмотря на то, что ровенская команда осталась в украинской Премьер-лиге, главный тренер Вереса Юрий Вирт объявил о своей отставке.

Верес — Металлург — 6:1 — (первый матч — 0:1)

Голы: Кропивный, 16 (автогол), Балан, 23, 66, Гагун, 29, Г.Пасич, 82, Гайдучик, 89 — Могильный, 90+2

В другом матче встречались перволиговый ЛНЗ и Ингулец. Первая игра в Петрово завершилась ничьей со счетом 1:1, впрочем уже в Черкассах хозяева поля праздновали победу — 2:1.

Для черкасского клуба это первый выход в украинскую Премьер-лигу. Тем временем Ингулец опустится в Первую лигу.

ЛНЗ — Ингулец — 2:1 (первый матч — 1:1)

Голы: Савин, 17, Коробенко, 30 (автогол) — Ситало, 51.

По итогам сезона-2022/23 чемпионом Украины стал донецкий Шахтер, серебро досталось Днепру-1, а бронза — луганской Заре. Киевское Динамо заняло четвертую строчку.

Две последние строчки в турнирной таблице заняли ФК Львов и Металлист, которые вылетели из элиты. Зато прямые путевки в УПЛ из Первой лиги оформили житомирское Полесье и киевская Оболонь.

Список всех участников УПЛ-2023/24

В следующем сезоне сыграют: Шахтер, Днепр-1, Заря, Динамо Киев, Ворскла, Александрия, Кривбасс, Колос, Черноморец, Минай, Рух Львов, Металлист 1925, Полесье, Оболонь, Верес, ЛНЗ.

Фото: ФК Верес

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