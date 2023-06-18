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Спорт
Валентина Чорна, редактор ленты

Олимпиада-2024: ПАСЕ рассмотрит резолюцию о недопуске россиян

Олімпійські ігри
Фото: Depositphotos

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет дебаты и рассмотрит резолюцию о недопуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду-2024 в Париже.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы депутатской фракции Слуга Народа Евгения Кравчук.

— Есть серьезная задача — проведение дебатов по срочной процедуре и принятие резолюции о неучастии российских и белорусских атлетов на Олимпиаде 2024 в Париже, которую готовит Комитет ПАСЕ по вопросам культуры, образования, медиа и спорта, который я возглавляю, — сообщила она.

По словам Кравчук, предварительный драфт резолюции уже наполнен сильными формулировками, а потому вероятно, что МОК таки получит рекомендацию ПАСЕ по недопуску спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, что в конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

По словам президента МОК Томаса Баха, речь идет о спортсменах, которые активно не поддерживали войну России против Украины.

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Война в Украине, Олімпіада, Олимпийские игры
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