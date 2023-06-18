Олимпиада-2024: ПАСЕ рассмотрит резолюцию о недопуске россиян
Парламентская ассамблея Совета Европы проведет дебаты и рассмотрит резолюцию о недопуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду-2024 в Париже.
Об этом в Facebook сообщила заместитель главы депутатской фракции Слуга Народа Евгения Кравчук.
— Есть серьезная задача — проведение дебатов по срочной процедуре и принятие резолюции о неучастии российских и белорусских атлетов на Олимпиаде 2024 в Париже, которую готовит Комитет ПАСЕ по вопросам культуры, образования, медиа и спорта, который я возглавляю, — сообщила она.
По словам Кравчук, предварительный драфт резолюции уже наполнен сильными формулировками, а потому вероятно, что МОК таки получит рекомендацию ПАСЕ по недопуску спортсменов из России и Беларуси.
Напомним, что в конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
По словам президента МОК Томаса Баха, речь идет о спортсменах, которые активно не поддерживали войну России против Украины.