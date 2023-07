Трибуны взорвались овациями! Костюк отыгралась после 0:6 против Саккари на Уимблдоне

Вторая ракетка Украины Марта Костюк с победы стартовала на теннисном турнире серии Grand Slam — Уимблдон. В трех сетах она одолела восьмой номер мирового рейтинга, гречанку Марию Саккари со счетом 0:6, 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 57 минут, за которые Костюк выполнили две подачи на вылет и допустила две двойные ошибки. Аналогичные показатели у Саккари.

В первой партии Марии удалось сделать три брейка и всухую закрыть сет в свою пользу. Следующий сет длился почти час и Марте удалось переломить ход встречи. После взаимных брейкпойнтов украинка сравняла счет и дожала соперницу.

В решающем сете, обменявшись розыгрышами, Костюк оформила два подряд брейка, а затем не оставила никаких шансов сопернице, сорвав овации трибун.

A simply remarkable turnaround @marta_kostyuk stages a brilliant fightback against the No.8 seed Maria Sakkari to make her way into the second round, 0-6, 7-5, 6-2 #Wimbledon pic.twitter.com/zGieUfKTLz

