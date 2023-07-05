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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Трибуны взорвались овациями! Костюк отыгралась после 0:6 против Саккари на Уимблдоне

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Вторая ракетка Украины Марта Костюк с победы стартовала на теннисном турнире серии Grand Slam — Уимблдон. В трех сетах она одолела восьмой номер мирового рейтинга, гречанку Марию Саккари со счетом 0:6, 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 57 минут, за которые Костюк выполнили две подачи на вылет и допустила две двойные ошибки. Аналогичные показатели у Саккари.

В первой партии Марии удалось сделать три брейка и всухую закрыть сет в свою пользу. Следующий сет длился почти час и Марте удалось переломить ход встречи. После взаимных брейкпойнтов украинка сравняла счет и дожала соперницу.

В решающем сете, обменявшись розыгрышами, Костюк оформила два подряд брейка, а затем не оставила никаких шансов сопернице, сорвав овации трибун.

Для Костюк это первая победа над соперницей из первой десятки рейтинга WTA, а также первая победа в очных встречах с Саккари. Гречанка имеет две победы над украинкой.

На стадии 1/32 финала Костюк сыграет с победительницей пары Элисон Риск (США) — Паула Бадоса (Испания).

Марта Костюк стала третьей украинской теннисисткой, которая преодолела барьер первого круга Уимблдона после Леси Цуренко и Элины Свитолиной. Что касается Ангелины Калининой, то ее стартовая игра на турнире запланирована на вечер 5 июля.

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