Телеканал ICTV2 уже в эту пятницу, 29 мая, в 20:00 покажет эксклюзивную телепремьеру одного из самых успешных релизов в истории украинского кино — романтическую научно-фантастическую драму Ты — космос.

Утренний эфир ICTV2 с Владимиром Кравчуком

Исполнителя главной роли, актера театра и кино Владимира Кравчука, можно увидеть в эфире ICTV2 с понедельника по пятницу в 7:00.

Он стал приглашенным соведущим Григория Германа и Юлии Зории в программе Ранок у великому місті.

Сейчас смотрят

Для тех, кто пропустил старт недели, первый выпуск с участием актера уже можно посмотреть на YouTube.

Ты — космос: о чем фильм

Это первый украинский полнометражный фильм, события которого разворачиваются в космосе. По сюжету, космический дальнобойщик из Хмельницкой области Андрюха после уничтожения Земли остается, как он думает, единственным человеком во Вселенной.

Но когда на связь выходит француженка Катрин, чей космический корабль вот-вот потерпит крушение, главной целью Андрюхи становится спасти ее любой ценой.

Ты — космос: признание и награды

Фильм вызвал настоящий фурор, собрав за 19 недель проката более 60 млн грн и более 320 тыс. зрителей.

Работа Павла Острикова получила признание не только в Украине, но и за рубежом. Среди самых значимых наград ленты — премии Золотой осьминог и Серебряный Мельес на Страсбургском кинофестивале.

Среди других достижений — Гран-при Одесского международного кинофестиваля и победа в трех номинациях премий Черный лотос и Кіноколо.

Напомним, показ фильма Ты — космос на ICTV2 состоится в рамках месяца украинского кино, который продолжается на телеканале. В течение мая зрители уже посмотрели ленты Буча, Каховский объект и Мышеловка.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.