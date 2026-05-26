В Украине еженедельно в результате российских атак гибнут от 70 до 100 мирных жителей. Наибольшую угрозу для населения представляют удары с помощью дронов, баллистических и крылатых ракет, а также авиабомб.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время IV Международного саммита городов и регионов Партнерство. Устойчивость. Готовность.

Жертвы среди гражданского населения

По словам главы МВД, вопрос безопасности гражданского населения остается одним из ключевых вызовов для государства и местных властей.

— Самое главное сегодня — сохранить жизнь и здоровье наших людей и детей. Еженедельно Украина теряет 70–100 гражданских из-за российских атак с применением дронов, ракет и управляемых авиабомб, — подчеркнул Клименко.

Министр отметил, что для повышения уровня защиты населения в Украине продолжают развивать систему укрытий. Информацию о ближайших убежищах, их доступности и техническом состоянии граждане могут проверить через приложение Дія.

Также, по словам Клименко, государство обновило строительные нормы. Отныне при проектировании жилых комплексов и объектов инфраструктуры застройщики должны обязательно предусматривать наличие укрытий. Особое внимание уделяется приграничным общинам, которые регулярно страдают от обстрелов.

Отдельно глава МВД поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и помощь в укреплении возможностей государства в сфере безопасности.

Напомним, что 25 мая в Дергачах в Харьковской области прогремели взрывы. Оккупанты нанесли ракетный удар по городу. Тогда двое человек погибли, еще 23 получили ранения.

Источник : Укринформ

