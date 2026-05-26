В Киеве анонсировано возможное повышение стоимости проезда в общественном транспорте. В КГГА заявили, что тариф на разовую поездку может возрасти до 30 грн. В городской администрации объясняют это подорожанием электроэнергии, горючего, ремонта транспорта и ростом расходов транспортных предприятий.

Однако повышение цен на проезд в общественном транспорте анонсировалось не только в Киеве. В некоторых городах стоимость выросла еще в марте.

На сколько выросла стоимость цены на проезд в разных городах Украины за последние 6 месяцев читайте в нашем материале.

Как выросли цены на проезд в Украине

Горожане на сайте столицы разместили петицию против грядущего повышения цены до 30 грн. В настоящее время столичный транспорт остается одним из самых дешевых среди крупных городов Украины. Теперь проезд в метро, ​​автобусах, трамваях и троллейбусах стоит 8 грн. При использовании транспортной карты стоимость одной поездки может быть еще ниже.

В то же время во многих городах Украины тарифы уже существенно выше.Одним из самых дорогих городов по стоимости проезда стал Львов. С 16 мая там произошло повышение цен на проезд.

Сколько стоит проезд во Львове:

30 грн при оплате наличными,

26 грн — банковской картой,

23 грн — через транспортную карту “ЛеоКарт” или мобильное приложение.

Для студентов со льготной картой стоимость поездки составляет 11,5 грн.

В горсовете объяснили повышение ростом расходов на перевозку и подорожанием горючего.

Что с ценами на проезд в общественном транспорте Днепра и области

В Днепре стоимость проезда в маршрутках выросла с 20 до 23 грн. В горсовете сообщили, что это связано с дефицитом кадров, поскольку водители и слесари увольняются из-за низких зарплат. Также отмечается существенный рост стоимости дизельного топлива и бензина.

В Кривом Роге ситуация другая. Для жителей города проезд в коммунальном транспорте остается бесплатным. Это касается скоростного трамвая, троллейбусов, трамваев и городских автобусных маршрутов. В мае в городе повысили стоимость проезда в маршрутках — теперь одна поездка стоит 20 грн.

Жители Запорожья против повышения цен на проезд

В Запорожской области с мая повысили тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда в маршрутках выросла до 25 грн. В коммунальном транспорте тариф составляет 20 грн при оплате наличными и 15 грн — при безналичном расчете.

16 мая на сайте горсовета было опубликовано решение исполкома о повышении тарифов. В ответ 19 мая 2026 появилась петиция об его отмене, которая находится на этапе сбора подписей.

В Черкассах в мае также подорожал проезд в маршрутках – до 25 грн. Кроме того, городские власти обсуждают повышение тарифа на проезд в троллейбусах.

В Ужгороде цена проезда в городских автобусах тоже выросла, и составляет 20 грн при безналичной оплате — через валидатор, электронный билет или банковскую карту. Если же пассажир рассчитывается наличными непосредственно у водителя, стоимость повышается до 23 грн.

В Ивано-Франковске тариф зависит от способа оплаты. При использовании транспортной карты “Галка” проезд стоит 15 грн, при оплате банковской картой — 20 грн, а наличными — 25 грн.

В Одессе проезд в трамваях и троллейбусах стоит 15 грн, а в маршрутках – 20 грн. С 1 июня тарифы в пределах Одессы не меняются, и власти официально не принимали решений о повышении.

В то же время в Одесской области уже произошло подорожание пригородных и междугородных маршрутов в среднем примерно на 30%. В частности, поездка Черноморск – Одесса выросла до 65 грн, Черноморск – Великодолинское – до 30 грн, а маршрут Белгород-Днестровский – Одесса подорожал примерно до 200 грн. Перевозчики объясняют это ростом затрат на топливо и запчасти.

В Луцке автобусы и маршрутки стоят 24 грн. для взрослых и 12 грн. для школьников. Повышение составило 6 грн, ведь раньше проезд стоил 18 грн. В городском электротранспорте (троллейбусах) тариф составляет 12 грн. для взрослых и 6 грн. для студентов и учеников.

В Тернополе сохраняются одни из самых низких тарифов в регионе. В то же время городской совет проводит расчеты и планирует открытый диалог с обществом по поводу возможных изменений.

В Харькове общественный транспорт также остается бесплатным. Такое решение городские власти поддерживают с начала полномасштабного вторжения.

Во многих городах власти пытаются стимулировать пассажиров переходить на безналичную оплату, делая ее дешевле наличных. Местные власти и перевозчики объясняют удорожание тарифов ростом стоимости горючего, ремонта, электроэнергии, дефицитом водителей и увеличением расходов на обслуживание транспорта.

