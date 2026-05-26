В Днепре в результате ракетного удара РФ был поврежден склад Всемирной продовольственной программы ООН, где хранилась гуманитарная помощь для жителей прифронтовых территорий.

Об этом сообщили во Всемирной продовольственной программе ООН.

Удар по складу ВПП ООН

По данным организации, объект атаковали баллистической ракетой типа Искандер.

На складе находились запасы продовольствия, рассчитанные на обеспечение около 130 тыс. человек. Ориентировочная стоимость уничтоженной помощи составляет $1,4 млн. После удара команды ВПП работают на месте, чтобы установить масштабы разрушений зданий, транспорта и гуманитарных грузов.

В ВПП ООН уточнили, что сотрудники организации не пострадали.

Представитель ВПП ООН в Украине Ричард Рейган заявил, что атаки на гуманитарную инфраструктуру и сотрудников, помогающих гражданскому населению, являются нарушением международного гуманитарного права.

По его словам, это уже второй удар по этому складу. В ноябре 2025 года объект был поврежден в результате атаки дронов. Всего за последние полтора года организация зафиксировала более 84 случаев повреждения своих складов, транспорта, пунктов выдачи помощи и имущества партнерских гуманитарных организаций в Украине.

Несмотря на постоянные угрозы безопасности, Всемирная продовольственная программа ООН продолжает оказывать помощь жителям прифронтовых регионов. Ежемесячно поддержку от организации получают почти 600 тыс. украинцев.

25 мая в результате ночной массированной атаки на Днепр с использованием ракет и дронов более 20 человек получили ранения, шесть человек погибли. Взрывы повредили многоэтажные дома.

Фото: WFP

