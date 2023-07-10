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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Голкипер Шахтера Пятов официально завершил карьеру футболиста

Андрій Пятов
Фото: ФК Шахтер

Капитан и голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб горняков. Об этом сообщила пресс-служба ФК Шахтер.

В нем Андрей будет работать под руководством нидерландского специалиста Патрика ван Леувена, которого клуб недавно назначил на должность главного тренера команды.

Свой прощальный матч Пятов проведет 6 августа против лондонского Тоттенхэма на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Это будет благотворительная игра в поддержку Украины.

А вот последний официальный матч 39-летний голкипер провел 4 июня в рамках чемпионата Украины против полтавской Ворсклы, которой уступили со счетом 1:2.

Пятов провел в составе Шахтера 482 матча — третий показатель в истории клуба и наибольшее количество игр среди вратарей.

Вместе с командой он завоевал 28 трофеев: чемпион Украины (11 раз), победитель Кубка Украины (восемь раз), победитель Суперкубка Украины (восемь раз) и обладатель Кубка УЕФА в 2009 году.

Источник: ФК Шахтер
Андрей Пятов, Футбол, Шахтар
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