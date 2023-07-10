Голкипер Шахтера Пятов официально завершил карьеру футболиста

Капитан и голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб горняков. Об этом сообщила пресс-служба ФК Шахтер.

В нем Андрей будет работать под руководством нидерландского специалиста Патрика ван Леувена, которого клуб недавно назначил на должность главного тренера команды.

Свой прощальный матч Пятов проведет 6 августа против лондонского Тоттенхэма на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Это будет благотворительная игра в поддержку Украины.

Дякуємо, Легендо! Капітан «Шахтаря» Андрій Пятов завершив кар’єру футболіста та увійшов до тренерського штабу «гірників». 6 серпня в Лондоні голкіпер зіграє з «Тоттенгемом» свій прощальний матч.https://t.co/SgT9qkO6uG#Shakhtar #Україна #Легенда pic.twitter.com/lrphgto5Ic — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2023

А вот последний официальный матч 39-летний голкипер провел 4 июня в рамках чемпионата Украины против полтавской Ворсклы, которой уступили со счетом 1:2.

Пятов провел в составе Шахтера 482 матча — третий показатель в истории клуба и наибольшее количество игр среди вратарей.

Вместе с командой он завоевал 28 трофеев: чемпион Украины (11 раз), победитель Кубка Украины (восемь раз), победитель Суперкубка Украины (восемь раз) и обладатель Кубка УЕФА в 2009 году.

Источник : ФК Шахтер

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