Инцидент на Петропавловской Борщаговке Киевской области, где произошли столкновения между гражданами и военнослужащими, может быть частью заранее спланированной кампании с внешним вмешательством.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

ЦПД прокомментировал инцидент в Петропавловской Борщаговке

— Российская пропаганда и пророссийские спикеры пытались направить общественное возмущение против Сил обороны, правоохранительных органов и власти в целом, – говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что о спланированном характере информационной кампании свидетельствует последовательность распространения сообщений 2 ноября.

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11:34 – в Threads появился первый прямой публичный призыв приехать к дому.

12:41 – начали распространять сообщения о якобы удержании около 40 человек в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке.

13:57 – началась первая волна российских сообщений в пропагандистских СМИ и на других ресурсах. Первым опубликовал информацию канал Украина.ру (в 13:57 в Telegram и в 14:01 в VK).

В течение следующих 15 минут – к распространению сообщений присоединились каналы Дитя Империи, Птенец, Гивик Corporation и Патриоты России.

С 14:00 – в социальных сетях начали искусственно распространять радикальные сообщения. Зафиксирован 361 пост в Facebook со стандартизированным текстом о якобы удержании 40 человек в подвале, недопуске медиков в здание и четырех пострадавших в критическом состоянии.

С 15:21 – к информационной кампании активно присоединились пророссийские спикеры, среди которых были лица, находящиеся под санкциями Украины.

Около 19:00 – сообщения с формулировкой Концлагерь на Борщаговке, бунт украинцев начали публиковать в 110 российских каналах.

Кроме того, информационное сопровождение инцидента обеспечивали лица, которые участвовали в так называемых “майданах мира”.

Их организовывал человек, которого в открытых источниках называют одним из авторов фейков об Одесской Хатыни.

В ЦПД добавили, что в настоящее время уполномоченные органы расследуют обстоятельства инцидента. Информационная кампания продолжилась попытками организовать протестные акции.

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области произошел конфликт возле здания, которое использовали в качестве временного пункта дислокации воинской части Нацгвардии Украины.

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко объяснил, что помещение предназначалось для временного размещения военнослужащих. После оформления документов и прохождения необходимых проверок мобилизованных планировали направлять в учебный центр.

Фото: ЦПД

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