Пыталась подбодрить людей в Украине выступлением: Киченок после победы в финале Уимблдона

Украинская теннисистка Людмила Киченок победила в миксте на Уимблдоне. В паре с хорватом Мате Павичем в финале они одолели бельгийско-китайский дуэт Йорана Флигена и Ифан Сюй в трех сетах.

Для украинки титул на Уимблдоне стал первым на уровне Grand Slam. Также для украинских теннисистов это стал второй трофей в турнирах Grand Slam после победы в 2008 году в парном разряде на Australian Open сестер Бондаренко.

После вручением кубков Киченок на корте поделились своими эмоциями. Она поблагодарила своего партнера Мате Павича, команду, парня, физиотерапевта и всех, кто был рядом с ней.

По словам теннисистки, своей победой она очень хотела вдохновить людей в Украине, которые продолжают бороться во время полномасштабного российского вторжения.

— Я пыталась подбодрить людей в Украине своим выступлением. Я надеюсь, что это им немного поможет, потому что они борются за нашу свободу, — сказала Киченок.

После ее слов трибуны на центральном корте Уимблдона взорвались продолжительными овациями.

Павич назвал триумф на Уимблдоне “удивительным ощущением” и поблагодарил Людмилу “за невероятную игру в течение этих двух недель”.

В финале в смешанном разряде на Уимблдоне дуэт Киченок-Павич победил пару Флиген-Сюй в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

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