Пыталась подбодрить людей в Украине выступлением: Киченок после победы в финале Уимблдона
Украинская теннисистка Людмила Киченок победила в миксте на Уимблдоне. В паре с хорватом Мате Павичем в финале они одолели бельгийско-китайский дуэт Йорана Флигена и Ифан Сюй в трех сетах.
Для украинки титул на Уимблдоне стал первым на уровне Grand Slam. Также для украинских теннисистов это стал второй трофей в турнирах Grand Slam после победы в 2008 году в парном разряде на Australian Open сестер Бондаренко.
После вручением кубков Киченок на корте поделились своими эмоциями. Она поблагодарила своего партнера Мате Павича, команду, парня, физиотерапевта и всех, кто был рядом с ней.
По словам теннисистки, своей победой она очень хотела вдохновить людей в Украине, которые продолжают бороться во время полномасштабного российского вторжения.
— Я пыталась подбодрить людей в Украине своим выступлением. Я надеюсь, что это им немного поможет, потому что они борются за нашу свободу, — сказала Киченок.
После ее слов трибуны на центральном корте Уимблдона взорвались продолжительными овациями.
Павич назвал триумф на Уимблдоне “удивительным ощущением” и поблагодарил Людмилу “за невероятную игру в течение этих двух недель”.
В финале в смешанном разряде на Уимблдоне дуэт Киченок-Павич победил пару Флиген-Сюй в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк