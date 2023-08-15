Калинина преодолела первый круг турнира в Цинциннати, Свитолина снялась

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина преодолела стартовый барьер турнира WTA 1000 в американском Цинциннати.

В двух сетах она обыграла китайскую спортсменку Чжу Линь со счетом 6:3, 7:5.

На корте теннисистки провели один час и 38 минут, за которые Калинина ни разу не подала на вылет и допустила пять двойных ошибок. У Линь — три эйса и три двойные ошибки.

В первой партии Калинина с брейком повела 3:0, что в итоге стало решающим для счета, ведь украинка не отдала ни одного из своих розыгрышей.

Во втором сете Калинина сделала два брейка и имела преимущество 4:1, но затем две подряд собственные подачи отдала сопернице. При счете 5:5 Ангелина сделала еще один брейк и дожала оппонентку из Китая 7:5.

Следующей соперницей украинки станет теннисистка из Туниса Онс Жабер, которая находится под пятым номером на турнире. Это будет их вторая очная встреча — в первой фортуна была на стороне туниски.

В Цинциннати Калинина осталась единственной представительницей Украины. Марта Костюк в двух сетах уступила итальянке Ясмине Паолине (2:6, 1:6), а Элина Свитолина снялась с турнира перед матчем против Каролин Возняцки из-за травмы стопы.

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