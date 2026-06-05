За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 224 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Противник совершил 68 авиационных ударов, сбросил 195 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6 188 дронов-камикадзе и совершил 2 216 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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