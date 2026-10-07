Королевская шведская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии в 2026 году.

Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии.

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2026

Нобелевскую премию по химии 2026 года получили ученые Анри Каган из Франции и Кенсо Соаи из Японии.

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О решении Шведской королевской академии наук объявил Нобелевский комитет в Стокгольме, отметив исследователей за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.

Многие важные молекулы, такие как аминокислоты, существуют в двух вариантах, которые являются зеркальным отражением друг друга (“левая” и “правая” формы).

Однако белки и живые организмы на Земле содержат только одно из этих зеркальных отражений – это явление ученые называют гомохиральностью.

Более века для ученых оставалось тайной, как в природе или в ходе лабораторных реакций может возникнуть только одна форма молекулы, ведь обычно в ходе экспериментов образуются уровни пропорции обоих.

Способность получать только один из зеркальных вариантов принципиальна для фармакологии, поскольку при создании лекарств желаемый лечебный эффект имеет исключительно одна конкретная форма молекулы.

— Анри Каган и Кенсо Соаи предложили разгадку химической загадки, которой больше века: как гомохиральность может возникать спонтанно. Разработанные ими химические реакции поражают, — подчеркнул председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Анри Каган в 1986 году сделал первый ключевой шаг, разработав новый способ манипулирования химическими реакциями.

Это позволило получать значительный избыток нужного зеркального отражения молекулы, что раньше считалось невозможным.

Кенсо Соаи продолжил эти исследования и в период с 1995 по 2003 год создал уникальную реакцию (реакцию Соаи), в которой образовывалось только одно из двух зеркальных отражений.

До этого подобное удавалось создать только самой живой природе.

Открытие Нобелевских лауреатов 2026 помогли объяснить механизмы возникновения жизни на нашей планете и стали фундаментальной базой для создания современных высокоэффективных лекарственных препаратов.

Фото: Нобелевский комитет

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