Заря обыграла Славию, но продолжит выступления в Лиге конференций

Луганская Заря обыграла чешскую Славию в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Игра состоялась в Люблине на одноименном стадионе и завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1.

Поскольку в первом матче Славия праздновала победу со счетом 2:0, то именно пражский клуб будет играть в группе Лиги Европы. Заря же продолжит выступления в другом еврокубковом турнире — Лиге конференций.

Счет в матче открыл форвард Зари Даниил Алефиренко на 32-й минуте после паса от Дениса Антюха. Еще до свистка на перерыв Антюх удвоил преимущество украинского клуба.

После двух пропущенных футболисты команды соперника второй тайм начали в атаке, но сейвы голкипера луганчан Никиты Турбаевского оставили ворота сухими.

Единственный гол Славии удалось забить на 83-й минуте, когда отличился Матей Брашек. До финального свистка Заря имела возможность выйти вперед, но Игорь Горбач не реализовал выход один на один с голкипером.

Эту игру Заря провела под руководством Младена Бартуловича, который возглавил команду в статусе исполняющего обязанности.

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