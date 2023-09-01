Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Заря обыграла Славию, но продолжит выступления в Лиге конференций

ФК Зоря
Фото: ФК Заря

Луганская Заря обыграла чешскую Славию в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Игра состоялась в Люблине на одноименном стадионе и завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1.

Поскольку в первом матче Славия праздновала победу со счетом 2:0, то именно пражский клуб будет играть в группе Лиги Европы. Заря же продолжит выступления в другом еврокубковом турнире — Лиге конференций.

Счет в матче открыл форвард Зари Даниил Алефиренко на 32-й минуте после паса от Дениса Антюха. Еще до свистка на перерыв Антюх удвоил преимущество украинского клуба.

После двух пропущенных футболисты команды соперника второй тайм начали в атаке, но сейвы голкипера луганчан Никиты Турбаевского оставили ворота сухими.

Единственный гол Славии удалось забить на 83-й минуте, когда отличился Матей Брашек. До финального свистка Заря имела возможность выйти вперед, но Игорь Горбач не реализовал выход один на один с голкипером.

Эту игру Заря провела под руководством Младена Бартуловича, который возглавил команду в статусе исполняющего обязанности.

Лига Европы, Славия, ФК Заря, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Заря – Славия: где смотреть ответный матч Лиги Европы и прогноз букмекеров
ФК Зоря
Бешикташ – Динамо: где смотреть ответный матч Лиги конференций и прогноз букмекеров
Динамо Київ
Зинченко признался, почему не может сдержать слез во время выступлений за сборную Украины
Олександр Зінченко
Хвасталась, а потом оболгала? Появилась первая реакция футболистки на поцелуй с Рубиалесом
Дженні Ермосо
Капитан сборной Украины может не сыграть в матчах отбора на Евро-2024 из-за травмы
Андрій Ярмоленко

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
Заглянуть в недоступные места: как 3D-сканирование помогает в расследовании преступлений РФ
Заря обыграла Славию, но продолжит выступления в Лиге конференций
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.08.2023)
Заря обыграла Славию, но продолжит выступления в Лиге конференций
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.08.2023)
Заря обыграла Славию, но продолжит выступления в Лиге конференций
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.08.2023)
Заря обыграла Славию, но продолжит выступления в Лиге конференций
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь