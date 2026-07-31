Президент США Дональд Трамп заявил, что его Совет мира достиг договоренности с палестинской группировкой ХАМАС о полном разоружении сектора Газа и передаче гражданского и контроля безопасности новому технократическому правительству. В то же время в Израиле скептически оценивают перспективы реализации этого соглашения.

Об этом сообщает Axios.

Трамп о соглашении с ХАМАС

По словам президента США, достигнутая договоренность предполагает полное разоружение ХАМАС и других вооруженных формирований в Газе.

Сейчас смотрят

– Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАСа и всех других вооруженных групп в Газе, – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как утверждают два американских чиновника, ХАМАС согласился на условия после нескольких месяцев переговоров. Ожидается, что реализация договоренностей может начаться в ближайшие недели.

Представитель Совета мира назвал это первым случаем, когда ХАМАС и другие палестинские группировки согласились демилитаризировать сектор Газа и передать управление гражданскими службами и безопасностью независимому технократическому правительству.

Как будет работать механизм

Согласно плану, ХАМАС полностью откажется от участия в управлении сектором Газа. Вместе с тем, будет создан Национальный комитет по управлению Газой (NCAG), который возьмет на себя функции власти и станет альтернативой как ХАМАС, так и Палестинской администрации.

Процесс демилитаризации, по оценкам американской стороны, продлится от 200 до 250 дней и будет происходить поэтапно в разных районах анклава.

Сначала гражданская полиция ХАМАС передаст стрелковое оружие новым палестинским полицейским силам. Затем тяжелое вооружение группировки должны вывести из эксплуатации, поместить в специальные хранилища, а туннели и производства оружия — демонтировать.

Аналогичные требования будут касаться и других вооруженных формирований, действующих в Газе, включая антихамасовские группировки.

После завершения процесса новое технократическое правительство и подконтрольная ему полиция должны иметь исключительное право на владение оружием в секторе Газа.

Вывод израильских войск

По словам Трампа, после завершения разоружения израильские войска покинут сектор Газа. Безопасность будут обеспечивать международные силы вместе с новой палестинской полицией.

Израиль также должен прекратить военные операции в анклаве, оставив за собой право действовать только в случае непосредственной угрозы.

График вывода израильских войск еще не согласован.

Позиции ХАМАС и Израиля

Несмотря на заявления Вашингтона, представитель ХАМАС Гази Хамад подчеркнул, что группировка не приступит к разоружению, пока Израиль не выведет свои войска из сектора Газа.

В то же время в Израиле сомневаются, что ХАМАС добровольно выполнит условия договоренностей и откажется от оружия.

По данным источников Axios, важную роль в переговорах сыграли Египет, Катар и Турция, которые в последние месяцы убеждали ХАМАС согласиться на предложенный план. Одним из ключевых посредников стал руководитель египетской разведки Хасан Рашад, поддерживающий контакты с политическим руководством ХАМАСа.

Гуманитарная ситуация

Несмотря на значительные объемы международной гуманитарной помощи, ситуация в секторе Газа остается критической. Значительная часть жилой застройки разрушена, а большинство из около 2 млн жителей продолжает жить в палатках или временных укрытиях.

По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, после прекращения огня в октябре 2025 года погибли почти 1 200 палестинцев, среди которых были как боевики, так и мирные жители, включая детей.

Источник : Axios

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.