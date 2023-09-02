МОК не разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх-2023
Спортсмены из России и Беларуси не будут участвовать в Азиатских играх-2023, которые стартуют 23 сентября в китайском Ханчжоу.
Как сообщает издание The Indian Express, окончательное решение принял Международный олимпийский комитет.
В организации считают участие россиян и белорусов “невозможным по техническим причинам”.
— Формат участия спортсменов с паспортами России и Беларуси в Азиатских играх-2023 изучался и обсуждался на Олимпийском саммите в декабре 2022 года. Но это оказалось невозможным по техническим причинам, — объяснили изданию в Комитете.
Напомним, ранее организаторы Азиатских игр-2023 допустили к участию в соревнованиях около 500 атлетов из России и Беларуси.
Это разрешение потенциально открывало россиянам и белорусам путь к квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже. Однако их участие в Азиатских играх-2023 требовало одобрения МОК.
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