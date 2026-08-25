25 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей заместительнице главы Офиса президента Ирине Мудрий, которую НАБУ и САП подозревают в участии в преступной организации.

О решении суда сообщает Суспильне из зала суда.

Меру пресечения Ирине Мудрой: что известно

Высший антикоррупционный суд назначил Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с залогом в 20 млн грн.

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Во время рассмотрения ходатайства сторона обвинения представляла материалы следствия, в частности записи разговоров фигурантов дела.

Защита Мудрой, в свою очередь, настаивала, что заявленные прокурором риски не подтверждаются ее поведением. Адвокат также назвал необоснованным возможный залог в 150 млн грн, учитывая имущественное положение подозреваемой.

Сама Мудра просила суд не помещать ее под стражу. Она заявила, что готова сдать документы для выезда за границу, носить электронный браслет и внести залог, если его размер будет соразмерным её имущественному положению.

Мудра также подчеркивала, что после обысков не пыталась покинуть Украину и самостоятельно приходила на судебные заседания.

В чем подозревают Ирину Мудру

НАБУ и САП подозревают Мудру в участии в преступной организации. По версии следствия, ее участники планировали рейдерский захват двух предприятий и здания в центре Киева с помощью поддельных документов.

Антикоррупционные органы утверждают, что Мудра, находясь на должности заместителя главы Офиса президента, способствовала реализации этих планов.

Следствие также заявляет о финансовых операциях на сумму 150 млн грн, которые, по его версии, должны были пойти на внесение залога за бывшего министра юстиции Германа Галущенко — фигуранта дела Мидас.

Мудра отрицает выдвинутые против нее подозрения. В частности, она заявила, что не давала указаний подделывать документы, вмешиваться в государственные реестры или способствовать захвату предприятий.

Также бывшая чиновница опровергла утверждения следствия о якобы получении от Максима Микитася $4 млн. По её словам, она не получала этих денег ни в какой форме.

Напомним, что 19 августа стало известно о следственных действиях в рамках спецоперации НАБУ и САП Форрест Гамп в отношении возможной преступной организации, в которую, по данным антикоррупционных органов, могли входить чиновник Офиса президента, бывший народный депутат, руководители государственного банка и другие лица.

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличными, полученными преступным путем. Средства якобы провели через счета подконтрольных компаний, чтобы потом использовать для внесения залога за одного из фигурантов дела Мидас.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудру с должности заместителя главы Офиса президента. Позже ее адвокат Артем Крикун-Труш подтвердил, что Мудре вручили подозрение, но опроверг сообщения о её задержании.

Сама Мудра заявляла, что подала заявление об увольнении по собственному желанию и намерена защищать свою честь.

Источник : Суспільне

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