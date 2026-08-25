Ночная атака на Украину: РФ запустила баллистический Искандер, ракету Х-31П и 150 дронов
В ночь на 25 августа российские войска атаковали Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными дронами.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 25 августа: что известно
В ночь на 25 августа, начиная с 18:00 24 августа, российские войска атаковали Украину ракетами и ударными дронами.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Во время ночной атаки враг применил:
- баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской области РФ;
- управляемую авиационную ракету Х-31П из Брянской области РФ;
- 150 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе реактивных, дроны Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Орла и Приморско-Ахтарска в России, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.
По предварительным данным на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 124 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке Украины.
При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 17 местах. Еще в семи местах упали обломки сбитых воздушных целей.
В частности, в Киеве в результате падения обломков российского БпЛА поврежден 16-этажный жилой дом в Голосеевском районе. На уровне 14-го этажа повреждены стены и выбиты окна, в частности пострадала одна из квартир. Ранение получила одна женщина.
В Запорожье вечером 24 августа российские беспилотники повредили многоквартирные дома и торговые помещения.
Уже на рассвете 25 августа российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами. Повреждена проезжая часть дороги, на открытой территории возник пожар и зафиксированы разрушения. По предварительным данным, погибли два человека.
По состоянию на 09:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.