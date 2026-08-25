В ночь на 25 августа российские войска атаковали Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными дронами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 25 августа: что известно

В ночь на 25 августа, начиная с 18:00 24 августа, российские войска атаковали Украину ракетами и ударными дронами.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Во время ночной атаки враг применил:

баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской области РФ;

управляемую авиационную ракету Х-31П из Брянской области РФ;

150 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе реактивных, дроны Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Орла и Приморско-Ахтарска в России, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.

По предварительным данным на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 124 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке Украины.

При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 17 местах. Еще в семи местах упали обломки сбитых воздушных целей.

В частности, в Киеве в результате падения обломков российского БпЛА поврежден 16-этажный жилой дом в Голосеевском районе. На уровне 14-го этажа повреждены стены и выбиты окна, в частности пострадала одна из квартир. Ранение получила одна женщина.

В Запорожье вечером 24 августа российские беспилотники повредили многоквартирные дома и торговые помещения.

Уже на рассвете 25 августа российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами. Повреждена проезжая часть дороги, на открытой территории возник пожар и зафиксированы разрушения. По предварительным данным, погибли два человека.

По состоянию на 09:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.