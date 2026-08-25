Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал Совбез принять резолюцию с требованием к России немедленно прекратить боевые действия, вывести войска со всей международно признанной территории Украины и создать 50-километровую демилитаризованную зону на российской стороне границы.

Мельник призвал Совбез ООН принять резолюцию по войне в Украине

Во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного Дню Независимости Украины, Мельник отметил, что после отказа России согласиться на прекращение огня Украина неоднократно призывала членов Совбеза поддержать соответствующую резолюцию, однако до сих пор это предложение не получило должной реакции.

По словам дипломата, российский лидер Владимир Путин в очередной раз отверг мирные предложения, переданные Москве.

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Мельник заявил, что такими действиями Россия демонстрирует пренебрежение членами Совета Безопасности ООН.

Украинский постпред призвал вынести на рассмотрение документ, обязывающий РФ выполнить приказ Международного суда ООН от 16 марта 2022 года и немедленно прекратить военные действия в Украине и против нее.

Кроме того, по его словам, резолюция должна содержать требование о безусловном выводе всех российских войск с международно признанной территории Украины.

Также Мельник предложил предусмотреть создание 50-километровой демилитаризованной зоны на территории России вдоль границы с Украиной. По его словам, это нужно для защиты украинского гражданского населения от российских атак.

Дипломат подчеркнул, что Совет Безопасности не может в дальнейшем оставлять без реакции отказ Москвы прекратить войну.

Он добавил, что если Совбез действительно стремится добиться завершения российской агрессии, то он должен обеспечить выполнение решения Международного суда ООН.

В завершение своего выступления Мельник обратился к представителю России цитатой из Энеиды Ивану Котляревскому: Геть, пріч, вбирайтесь відсіль к чорту.

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