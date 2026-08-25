Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко готовится к возвращению на ринг за пределами Украины.

О том, что боксер находится за пределами Украины, сообщил ресурс LuckyPunch со ссылкой на слова президента Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери.

Где сейчас живет Ломаченко

38-летний Василий Ломаченко сейчас проживает и тренируется в Пуэрто-Рико. Это подтвердил Густаво Оливьери.

Сейчас смотрят

– Я могу подтвердить, что в настоящее время он (Ломаченко, – Ред.) проживает в Пуэрто-Рико и регулярно посещает местный боксерский зал, где тренируется и поддерживает физическую форму.

Василий сам сообщил WBO о своей заинтересованности и готовности посетить мероприятие для детей и встретиться там с Абдуллой (Мейсоном, – Ред.). Присутствие Ломы – это действительно выдающееся событие и большой источник вдохновения для всех участников, – сказал Оливери.

Он также добавил, что сейчас ходят слухи о возможном бое Ломаченко и Чарли Суареса, но пока никаких подтверждений, только предположения.

– Обязательным претендентом на пояс чемпиона мира во втором полулегком весе уже является Чарли Суарес, — добавил Оливери.

Ожидается, что следующий бой Ломаченко может провести в ноябре. Предположительно, его соперником может стать первый номер рейтинга WBO во втором полулегком весе, 38-летний филиппинец Чарли Суарес.

О решении Ломаченко возобновить профессиональную карьеру сообщалось в мае. В июле стало известно, что он уехал из Украины, чтобы готовиться к бою.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.