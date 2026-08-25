В ночь на 25 августа российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, ГСЧС и мэр Киева Виталий Кличко.

Атака на Киев 25 августа: что известно

В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского БпЛА поврежден 16-этажный жилой дом.

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По словам Виталия Кличко, на уровне 14-го этажа повреждены стены и выбиты окна. В ГСЧС уточнили, что пострадала одна из квартир. На месте удара пожара не возникло.

На данный момент известно, что в результате атаки на Киев 25 августа ранение получила одна женщина. Ей оказали помощь амбулаторно.

Окончательные последствия ночной атаки на Киев сегодня выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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