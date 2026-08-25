Ночная атака на Киев 25 августа: обломки БпЛА попали в многоэтажку, есть пострадавшая
В ночь на 25 августа российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, ГСЧС и мэр Киева Виталий Кличко.
Атака на Киев 25 августа: что известно
В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского БпЛА поврежден 16-этажный жилой дом.
По словам Виталия Кличко, на уровне 14-го этажа повреждены стены и выбиты окна. В ГСЧС уточнили, что пострадала одна из квартир. На месте удара пожара не возникло.
На данный момент известно, что в результате атаки на Киев 25 августа ранение получила одна женщина. Ей оказали помощь амбулаторно.
Окончательные последствия ночной атаки на Киев сегодня выясняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.