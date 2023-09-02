Уже не впервые: Шахтер неожиданно подписал бывшего голкипера Динамо

Донецкий Шахтер сообщил о подписании соглашения с бывшим голкипером киевского Динамо Артуром Рудько.

Как сообщила пресс-служба горняков, соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2023/24.

31-летний Рудько перебрался в Шахтер в статусе свободного агента.

Артур Рудько является воспитанником академии киевлян. В УПЛ он дебютировал в 2015 году в составе Говерлы, за которую играл на правах аренды. Цвета киевского Динамо он защищал в период с 2016 по 2019 год, проведя 26 матчей.

Также футболист выступал за кипрский клуб Пафос, польский Лех и харьковский Металлист.

Интересно, что Рудько стал четвертым бывшим вратарем Динамо, который перебрался в Шахтер после восстановления независимости Украины. До него это сделали Рустам Худжамов, Алексей Шевченко и Александр Рыбка.

Накануне донецкий клуб объявил о переходе игрока сборной Танзании Новатуса Мироши, который играет на позиции защитника. Футболист перешел к горнякам на правах аренды из бельгийского клуба Зюлте Варегем.

Источник : ФК Шахтер

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