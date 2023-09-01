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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Аренда на сезон: Шахтер подписал защитника сборной Танзании защитника сборной Танзании

Новатус Міроші
Фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер объявил о переходе танзанийца Новатуса Мироши, который играет на позиции защитника.

Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

20-летний футболист перешел в ряды горняков на правах аренды из бельгийского клуба Зюлте Варегем. Соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/24.

 

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Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Что известно о Новатусе Мироши?

Мироши начал карьеру в танзанийском клубе Азам, откуда в 2020 году перешел в Маккаби Тель-Авив. Он также поиграл в аренде за тель-авивский Бейтар.

Летом 2022 года подписал трехлетнее соглашение с бельгийским Зюлте Варегем, в футболке которого провел 38 матчей и отдал две результативные передачи.

В 2021 году он дебютировал за сборную Танзании и по состоянию на сейчас имеет в активе 13 матчей проведенных матчей за свою национальную команду и два забитых гола.

Напомним, в начале августа Шахтер объявил о возвращении Дмитрия Чигринского. 36-летний украинский защитник присоединился к горнякам в статусе свободного агента.

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Источник: ФК Шахтер
Танзанія, Трансфери УПЛ, Футбол, Шахтар
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