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Свитолина уступила американке Пегуле в третьем круге US Open

Свитолина уступила американке Пегуле в третьем круге US Open
Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open-2023) американке Джессике Пегуле.

Игра завершилась со счетом 4:6, 6:4, 2:6.

Американка Джессика Пегула является третьим номером мирового рейтинга WTA. В следующем круге она сразится со своей соотечественницей Мэддисон Киз.

В стартовом круге Открытого чемпионата США по теннису Свитолина уверенно обыграла немку Анну-Лену Фридзам.

Затем в трех сетах украинка выбила из турнира “нейтральную” россиянку Анастасию Палюченкову.

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US Open, Элина Свитолина, Теннис
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