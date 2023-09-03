Свитолина уступила американке Пегуле в третьем круге US Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open-2023) американке Джессике Пегуле.
Игра завершилась со счетом 4:6, 6:4, 2:6.
Американка Джессика Пегула является третьим номером мирового рейтинга WTA. В следующем круге она сразится со своей соотечественницей Мэддисон Киз.
В стартовом круге Открытого чемпионата США по теннису Свитолина уверенно обыграла немку Анну-Лену Фридзам.
Затем в трех сетах украинка выбила из турнира “нейтральную” россиянку Анастасию Палюченкову.
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