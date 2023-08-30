Свитолина преодолела стартовый раунд на US Open-2023

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно обыграла немку Анну-Лену Фридзам в стартовом круге Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча длилась ровно один час и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Элины.

За матч Свитолина четыре раза подала на вылет. Тогда как у ее соперницы один эйс и две двойные ошибки. Кроме того, в каждом из сетов украинка оформила по два брейка.

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Для Элины это была первая игра за последние три недели, ведь она восстанавливалась от травмы и готовилась к US Open.

Во втором круге соперницей Элины станет нейтральная россиянка Анастасия Павлюченкова или американка Фиона Кроули.

Еще три украинки завершили свои выступления на US Open-2023 уже в первом круге. Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина не справилась с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, Марта Костюк уступила четвертой ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной, а Екатерина Байндль проиграла в трех сетах представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой.

Во второй круг турнира серии Grand Slam еще имеет шансы попасть Леся Цуренко, если пройдет француженку Эльзу Жакемо.

Напомним, в июле 2023 года Элина Свитолина вернула статус первой ракетки Украины. Благодаря выступлению на Уимблдоне она отыграла 49 позиций.

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