Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Свитолина преодолела стартовый раунд на US Open-2023

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно обыграла немку Анну-Лену Фридзам в стартовом круге Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча длилась ровно один час и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Элины.

За матч Свитолина четыре раза подала на вылет. Тогда как у ее соперницы один эйс и две двойные ошибки. Кроме того, в каждом из сетов украинка оформила по два брейка.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений US Open (@usopen)

Для Элины это была первая игра за последние три недели, ведь она восстанавливалась от травмы и готовилась к US Open.

Во втором круге соперницей Элины станет нейтральная россиянка Анастасия Павлюченкова или американка Фиона Кроули.

Еще три украинки завершили свои выступления на US Open-2023 уже в первом круге. Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина не справилась с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, Марта Костюк уступила четвертой ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной, а Екатерина Байндль проиграла в трех сетах представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой.

Во второй круг турнира серии Grand Slam еще имеет шансы попасть Леся Цуренко, если пройдет француженку Эльзу Жакемо.

Напомним, в июле 2023 года Элина Свитолина вернула статус первой ракетки Украины. Благодаря выступлению на Уимблдоне она отыграла 49 позиций.

US Open, Элина Свитолина, Теннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Игры
Видео
Приблизительно полсотни бойцов – в состоянии клинической смерти: какая ситуация на Авдеевском направлении

Россияне не оставляют попыток наступать на восточном направлении, несмотря на большие потери, пытаются продвинуться в сторону Марьинки и Авдеевки.

Мария Малевская
Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину
Свитолина преодолела стартовый раунд на US Open-2023
Отрезал органы пленным: кто такой Ян Петровский и выдадут ли его Украине
Свитолина преодолела стартовый раунд на US Open-2023
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Свитолина преодолела стартовый раунд на US Open-2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (28.08.2023)
Свитолина преодолела стартовый раунд на US Open-2023
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь