Свитолина в трехсетовом триллере выбила из US Open-2023 “нейтральную” россиянку
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open-2023). В трех сетах она выбила из турнира “нейтральную” россиянку Анастасию Палюченкову.
Встреча длилась два часа и 48 минут и завершилась победой украинки со счетом 5:7, 6:4, 6:4.
За матч Свитолина сделала десять эйсов и допустила девять двойных ошибок. У ее соперницы три подачи на вылет и семь ошибок при вводе мяча в игру.
Следующей соперницей Элины станет победительница встречи между бельгийкой Патрицией Марией Тиг и американкой Джессикой Пегулой, которая является третьим номером мирового рейтинга WTA.
Еще одна украинка Леся Цуренко не смогла преодолеть барьер второго круга. В двух сетах она уступила россиянке Екатерине Александровой, которая выступает без флага, со счетом 6:1, 6:3. После провального первого сета она смогла сделать два брейка на старте второго, но в итоге уступила.
Напомним, в стартовом круге Открытого чемпионата США по теннису Свитолина уверенно обыграла немку Анну-Лену Фридзам.
Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $65 млн. Действующей победительницей турнира является полячка Ига Свентек.
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