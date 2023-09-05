Глава МОК выступил за допуск спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпиаде в Париже

В Международном олимпийском комитете (МОК) хотят допустить спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщил глава МОК Томас Бах в интервью CNBC.

По его словам, Международным олимпийским комитетом была специально разработана система, которая позволяет под нейтральным флагом участвовать тем атлетам, которые должны представлять государства-агрессоры, но не поддерживают войну против Украины и не имеют связей с армиями или другими структурами России или Беларуси.

— Я не думаю, что окончательное решение будет принято за несколько дней. Но, я думаю, у вас есть четкое представление о том, как мы это видим, благодаря рекомендациям, которые мы предоставляем международным федерациям. То есть никаких команд, гимнов, никаких цветов или любой национальной символики России и Беларуси. С другой стороны, мы предоставим возможность спортсменам, которые не поддерживают войну и не связаны с военными или другими службами России или Беларуси, соревноваться как индивидуальные и нейтральные спортсмены, а не как представители своих стран, — сказал он.

По мнению Баха, указанная система является “приемлемой”.

— Украинская сторона не на 100% довольна этим, но они приняли это, поскольку это возможность для украинских спортсменов отобраться на Олимпиаду. Мы все хотим иметь сильную украинскую команду в Париже-2024. Затем я возвращаюсь к ценностям, потому что они снова лежат в основе нашего решения, — считает спортивный чиновник.

Кроме того, глава МОК считает, что спорт не находится вне политики, а недопуск российских и белорусских атлетов к ОИ-2024 станет нарушением Олимпийской хартии, поэтому выступает за их участие в нейтральном статусе.

— С одной стороны, у нас российское правительство, которое хочет игнорировать мир. С другой — украинское, которое говорит о полной изоляции всех, кто имеет российский паспорт, что невозможно, учитывая наши ценности, а также права человека. По Олимпийской хартии это невозможно, и вот как мы приходим к этой формуле: защитить права индивидуальных спортсменов, но наказать Российское государство, правительство за нарушение Олимпийской хартии. Нужно признать реальность, а она такова, что мир руководствуется политикой. Такова эта система, — сказал он.

Томас Бах добавил, что современность такова, что международным спортивным органам необходимо кооперироваться с политикой, поскольку “нельзя говорить, что нас всех не касается политика, что живем на острове или пузыре”.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник : CNBC

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