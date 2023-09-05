Очільник МОК виступив за допуск спортсменів з РФ та Білорусі до Олімпіади у Парижі

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) хочуть допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпіади-2024 у Парижі.

Про це повідомив очільник МОК Томас Бах в інтерв’ю CNBC.

За його словами, Міжнародним олімпійським комітетом була спеціально розроблена система, яка дозволяє під нейтральним прапором брати участь тим атлетам, які б мали представляти держави-агресори, але не підтримують війну проти України і не мають зв’язків з арміями або іншими структурами Росії чи Білорусі.

– Я не думаю, що остаточне рішення буде ухвалено за кілька днів. Але, я думаю, у вас є чітке уявлення про те, як ми це бачимо, завдяки рекомендаціям, які ми надаємо міжнародним федераціям. Тобто жодних команд, гімнів, жодних кольорів або будь-якої національної символіки Росії та Білорусі. З іншого боку, ми надамо можливість спортсменам, які не підтримують війну і не пов’язані з військовими або іншими службами Росії або Білорусі, змагатися як індивідуальні та нейтральні спортсмени, а не як представники своїх країн, – сказав він.

На думку Баха, зазначена система є “прийнятною”.

– Українська сторона не на 100% задоволена цим, але вони прийняли це, оскільки це можливість для українських спортсменів відібратися на Олімпіаду. Ми всі хочемо мати сильну українську команду в Парижі-2024. Потім я повертаюся до цінностей, тому що вони знову лежать в основі нашого рішення, – вважає спортивний чиновник.

Крім того, очільник МОК вважає, що спорт не перебуває поза політикою, а недопуск російських і білоруських атлетів до ОІ-2024 стане порушенням Олімпійської хартії, тому виступає за їхню участь у нейтральному статусі.

– З одного боку, у нас російський уряд, який хоче ігнорувати світ. З іншого – український, який говорить про повну ізоляцію всіх, хто має російський паспорт, що є неможливим з огляду на наші цінності, а також права людини. Щодо Олімпійської хартії це неможливо, і ось як ми приходимо до цієї формули: захистити права індивідуальних спортсменів, але покарати Російську державу, уряд за порушення Олімпійської хартії. Потрібно визнати реальність, а вона така, що світ керується політикою. Така ця система, – сказав він.

Томас Бах додав, що сучасність є такою, що міжнародним спортивним органам необхідно кооперуватись з політикою, оскільки “не можна казати, що нас усіх не стосується політика, що живемо на острові чи бульбашці”.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Джерело : CNBC

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