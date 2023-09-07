Сорвалась со скалы: в Исландии трагически погибла футболистка европейской сборной
В результате падения со скалы в Исландии в возрасте 26 лет погибла футболистка сборной Молдовы Виолетта Мицул.
Об этом сообщила Федерация футбола Молдовы на своем сайте.
Трагедия произошла в исландском городе Вопнафьордур. Спортсменка проводила время с партнершами по команде Ungmennafélagið Einherji, который выступает во втором дивизионе Исландии, и сорвалась со скалы на пляж.
Мицул получила травмы, несовместимые с жизнью.
— С глубокой печалью и скорбью в сердце Федерация футбола Молдовы выражает искренние соболезнования и глубокое сожаление по поводу смерти игрока Национальной сборной по футболу Виолетты Мицул. Одна из лучших игроков женской национальной сборной потерпела трагический несчастный случай, несовместимый с жизнью, в горах, — сообщила пресс-служба футбольного органа.
Виолетта Мицул родилась в Тирасполе в 1997 году. За женскую сборную Молдовы она провела более 40 матчей. Она играла на позиции защитника.
За свою карьеру она играла и в чемпионате Украины — в 2021 году присоединилась к клубу Восход. После этого переехала в Италию, где подписала контракт с Апулия Трани, с которой стала чемпионкой Лиги С.
Источник: Федерация футбола Молдовы
Фото: Федерация футбола Молдовы
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова