Сорвалась со скалы: в Исландии трагически погибла футболистка европейской сборной

В результате падения со скалы в Исландии в возрасте 26 лет погибла футболистка сборной Молдовы Виолетта Мицул.

Об этом сообщила Федерация футбола Молдовы на своем сайте.

Трагедия произошла в исландском городе Вопнафьордур. Спортсменка проводила время с партнершами по команде Ungmennafélagið Einherji, который выступает во втором дивизионе Исландии, и сорвалась со скалы на пляж.

Мицул получила травмы, несовместимые с жизнью.

— С глубокой печалью и скорбью в сердце Федерация футбола Молдовы выражает искренние соболезнования и глубокое сожаление по поводу смерти игрока Национальной сборной по футболу Виолетты Мицул. Одна из лучших игроков женской национальной сборной потерпела трагический несчастный случай, несовместимый с жизнью, в горах, — сообщила пресс-служба футбольного органа.

Виолетта Мицул родилась в Тирасполе в 1997 году. За женскую сборную Молдовы она провела более 40 матчей. Она играла на позиции защитника.

За свою карьеру она играла и в чемпионате Украины — в 2021 году присоединилась к клубу Восход. После этого переехала в Италию, где подписала контракт с Апулия Трани, с которой стала чемпионкой Лиги С.

Источник: Федерация футбола Молдовы

Фото: Федерация футбола Молдовы

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