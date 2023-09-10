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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Хавбек сборной Англии закончил флеш-интервью лозунгом Слава Украине!

Збірна України Райс
Фото: УАФ

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс после матча против сборной Украины в отборе на Евро-2024 поделился впечатлениями от игры во Вроцлаве, которая завершилась со счетом 1:1.

По его словам, сборная Украины очень хорошая команда, которая “очень классно сыграла и очень классно защищалась”.

— Мы знали, что нам нужно будет отрабатывать на полную, было трудно выиграть, но как минимум мы добыли один балл и это поможет нам квалифицироваться. Украина очень классно защищалась. Сегодня нам просто не удалось, — сказал Райс в комментарии Общественному.

Тогда журналистка спросила, знает ли он какие-то слова на украинском языке, но Райс, который является одноклубником Александра Зинченко в лондонском Арсенале, сказал, что украинец его “еще не научил”.

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Тогда журналистка предложила ему выучить лозунг Glory to Ukraine на украинском. После чего футболист повторил за ней: Слава Украине!

Напомним, пятом туре квалификации к Евро-2024 сборная Украины расписала ничью с Англией во Вроцлаве. За сине-желтых голом отметился Александр Зинченко, за англичан забил Кайл Уокер.

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Источник: Суспільне
Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Чемпіонат Європи
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