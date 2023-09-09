Украина сыграла вничью с Англией во Вроцлаве в рамках отбора на Евро-2024
Сборная Украины расписала ничью с командой Англии в матче отбора на Евро-2024 в группе С.
Игра состоялась в польском Вроцлаве на стадионе Тарчинский-Арена и завершилась со счетом 1:1.
Со свистком о начале матча англичане почти полностью захватили доминирование во владении мячом. Впрочем именно подопечным Сергея Реброва удалось первыми распечатать нули на табло. Это произошло на 26-й минуте.
В моменте взятия ворот Виктор Цыганков нашел на правом краю штрафной Ефима Коноплю, который отдал прострельную передачу на Александра Зинченко, после чего игрок лондонского Арсенала спокойно отправил мяч в сетку ворот команды трех львов.
Англичане смогли восстановить паритет во встрече незадолго до свистка на перерыв, на 41-й минуте. Гарри Кейн закрутил мяч на Кайла Уокера, который обыграл Виталия Миколенко, и с близкого расстояния пробил мимо Георгия Бущана.
Во втором тайме номинальные гости начали создавать еще больше голевых моментов, однако каждый раз блестящую игру демонстрировала защита сине-желтых, а голкипер украинцев Георгий Бущан — надежную игру. Иногда, подопечных Реброва спасала стойка ворот.
Стоит отметить, что команда трех львов пропустила лишь второй гол в отборе на Евро-2024. Ныне подопечные Гарета Саутгейта лидируют в группе С с 13-ю очками после пяти матчей. Следом идет сборная Украины, у которой семь очков в четырех играх.
Следующую игру подопечные Сергея Реброва проведут против команды Италии. Матч запланирован на 12 сентября на легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане.
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