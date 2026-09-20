После массированной атаки горит Московский НПЗ – один из крупнейших в РФ
- В Москве и Подмосковье ночью раздались взрывы.
- Российские власти заявили об атаке беспилотников.
- В результате падения БпЛА произошли пожары, повреждения домов и промышленных объектов.
Ночью 20 сентября раздавались взрывы в Москве и Подмосковье. В результате атаки вспыхнул Московский нефтеперерабатывающий завод (АО Газпромнефть – МНПЗ).
Об этом сообщают губернатор Московской области Андрей Воробьев и телеграмм-каналы.
Пожар на Московском НПЗ
По словам Воробьева, за ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Российские силы ПВО якобы сбили и подавили 249 БПЛА.
— Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного многоквартирного дома. В Софиином БпЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом, – рассказал губернатор.
В Софьином после атаки вспыхнул складской комплекс. В Истре поврежден жилой дом и здание предприятия. Также губернатор Московской области сообщает о погибших и раненых.
В то же время, телеграмм-канал Astra проанализировал опубликованные в соцсетях видеокадры очевидцев. По данным OSINT-аналитиков, среди атакуемых ночью объектов есть Московский НПЗ.
Мэр российской столицы Сергей Собянин ранее подтвердил атаку на одном из объектов завода.
Московский нефтеперерабатывающий завод – это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в московском районе Капотня. Его мощность переработки – 11 млн. тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей Московского региона в бензине и авиакеросине.
Пожар на Московском НПЗ подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
– Московщина. Пылает НПЗ Газпромнефть-МНПЗ. Россияне атаковали наши АЗС, а получили в завод, который обеспечивает горючим их столицу, – написал Коваленко в соцсетях.
Напомним, что ночью и утром 18 июня украинские дроны атаковали Москву и Московскую область. Под ударом оказался столичный НПЗ. Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что на спутниковых снимках зафиксировано полное уничтожение двух резервуаров НПЗ – на 30 и 10 тыс. кубометров соответственно.
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Фото: Exilenova+