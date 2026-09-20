Ночью 20 сентября раздавались взрывы в Москве и Подмосковье. В результате атаки вспыхнул Московский нефтеперерабатывающий завод (АО Газпромнефть – МНПЗ).

Об этом сообщают губернатор Московской области Андрей Воробьев и телеграмм-каналы.

Пожар на Московском НПЗ

По словам Воробьева, за ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Российские силы ПВО якобы сбили и подавили 249 БПЛА.

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— Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного многоквартирного дома. В Софиином БпЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом, – рассказал губернатор.

В Софьином после атаки вспыхнул складской комплекс. В Истре поврежден жилой дом и здание предприятия. Также губернатор Московской области сообщает о погибших и раненых.

В то же время, телеграмм-канал Astra проанализировал опубликованные в соцсетях видеокадры очевидцев. По данным OSINT-аналитиков, среди атакуемых ночью объектов есть Московский НПЗ.

Мэр российской столицы Сергей Собянин ранее подтвердил атаку на одном из объектов завода.

Московский нефтеперерабатывающий завод – это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в московском районе Капотня. Его мощность переработки – 11 млн. тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей Московского региона в бензине и авиакеросине.

Пожар на Московском НПЗ подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

– Московщина. Пылает НПЗ Газпромнефть-МНПЗ. Россияне атаковали наши АЗС, а получили в завод, который обеспечивает горючим их столицу, – написал Коваленко в соцсетях.

Напомним, что ночью и утром 18 июня украинские дроны атаковали Москву и Московскую область. Под ударом оказался столичный НПЗ. Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что на спутниковых снимках зафиксировано полное уничтожение двух резервуаров НПЗ – на 30 и 10 тыс. кубометров соответственно.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Exilenova+

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